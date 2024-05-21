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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ໃຫຍ່​ພາ​ສີ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 33

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນ, ຄື: ເອກະສານການເງິນເອເລັກໂຕນິກຜ່ານປະຕູດຽວ ອາຊຽນ; ຜັນຂະຫຍາຍລະບົບຜ່ານແດນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ (ACTS); ວິວັດທະນາການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເຊິ່ງກັນແລະກັນ ກ່ຽວກັບວິສາຫະກິດບຸລິມະສິດໃນ ອາຊຽນ…
ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ (ພາບ: qdnd.vn)

ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບເຫດການສຳຄັນໃນອາຍຸການເປັນປະທານພາສີ ອາຊຽນ ຂອງພາສີ ຫວຽດນາມ ໂດຍກົມໃຫຍ່ພາສີຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິຫວຽດງາ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກົມໃຫຍ່ພາສີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມກົມໃຫຍ່ພາສີ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 33 ຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 4 ມິຖຸນາ ຫາວັນທີ 6 ມິຖຸນາ ຢູ່ ຝຸກວັກ, ຫວຽດນາມ.

ຕາມທ່ານນາງ ຫງວຽນທິຫວຽດງາ ແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 4 ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ. ຄາດວ່າ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈະມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນສາກົນປະມານ 100 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ 10 ຄະນະພາສີບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ພ້ອມດ້ວຍການນຳຂັ້ນສູງອົງການພາສີ ບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ຄາດວ່າ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນ, ຄື: ເອກະສານການເງິນເອເລັກໂຕນິກຜ່ານປະຕູດຽວ ອາຊຽນ; ຜັນຂະຫຍາຍລະບົບຜ່ານແດນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ (ACTS); ວິວັດທະນາການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເຊິ່ງກັນແລະກັນ ກ່ຽວກັບວິສາຫະກິດບຸລິມະສິດໃນ ອາຊຽນ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຢືດ​ໝັ້ນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ຈີນ​ດຽວ

ຫວຽດ​ນາມ ຢືດ​ໝັ້ນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ “ຈີນ​ດຽວ”

ບົນພື້ນຖານຢືດໝັ້ນປະຕິບັດນະໂຍບາຍ “ຈີນ ດຽວ” ຮັບຮູ້ ໄຕ້ຫວັນ ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກຈີນ, ຫວຽດນາມ ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ພົວພັນແບບປອດລັດຖະບານກັບ ໄຕ້ຫວັນ ໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ, ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ…, ບໍ່ຂະຫຍາຍການພົວພັນຂັ້ນລັດກັບ ໄຕ້ຫວັນ ບໍ່ວ່າການພົວພັນໃດ.
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