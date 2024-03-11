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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມກະ​ກຽມ​ຂໍ​ຄຳ​ເຫັນ ICJ ກ່ຽວ​ກັບ​ພັນ​ທະ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ບັນ​ຫາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າອ​າ​ກາດ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ່ງຮ່ວາງຢາງ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ (ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ) ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ມະຕິປີ 2023 ຂອງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍລວມ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ່ງຮ່ວາງຢາງ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ມີນາ, ຕາມເວລານິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ Vanuatu ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມກະກຽມທາງໄກກ່ຽວກັບການປະຕິບັດລະບຽບການຂໍຄຳປຶກສາ ຂອງ ສານຍຸຕິທຳສາກົນ (ICJ) ກ່ຽວກັບພັນທະຂອງປະເທດ ໃນບັນຫາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີບັນດານັກຊ່ຽວຊານນິຕິກຳ, ນັກຮຽນຮູ້ ແລະ ທະນາຍຄວາມສາກົນ ທີ່ມາຈາກກ່ວາ 20 ປະເທດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານຂອງບັນດາປະເທດປະຈຳ ສປຊ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຫວຽດນາມ.

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ່ງຮ່ວາງຢາງ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ (ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ) ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ມະຕິປີ 2023 ຂອງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍລວມ, ກໍ່ຜົນທະກົບຢູ່ລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບບັນດາປະເທດ. ເພາະສະນັ້ນ, ທຸກປະເທດຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຢ່າງມີຄວາມສະເໝີພາບ.

ເລື່ອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ ວິວັດການ ໂດຍ ICJ ພິຈາລະນາ ແລະ ປະກອບຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງ, ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງບັນດາປະເທດກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານນິຕິກຳ ຂອງແຕ່ລະປະເທດ ໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ປະກອບສວ່ນກຳນົດ ກອບນິຕິກຳກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ..

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມນິວຊີແລນ, ສອງຝ່າຍອອກຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມນິວຊີແລນ, ສອງຝ່າຍອອກຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມ

ໃນຖະແຫຼງຂ່າວ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານ ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເລິກເຊິ່ງ, ໜັກແໜ້ນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ນິວຊີແລນ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການປັບປຸງດ້ວຍການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນຢ່າງແຮງ ແລະ ການຮ່ວມມືແໜ້ນແຟ້ນໃນບັນດາຂົງເຂດ ການເມືອງ - ການທູດ, ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ການສຶກສາ, ແຮງງານ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
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