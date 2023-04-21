Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຢ່າງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ແມ່ນ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ກ່າວຄຳເຫັນ (ຜູ້ຢູ່ໃຈກາງ) (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 19 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບ ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ປະຈຳ ສປຊ ແລະ ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດສັງຄົມ ສປຊ ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (ESCAP) ໄດ້ຈັດເຫດການ “ສ້າງແຜນການການເງິນໃຫ້ແກ່ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ບົດຮຽນປະສົບການຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຄູ່ຮ່ວມມືໃນການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ”.

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້້ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນສ້າງຕັ້ງຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ (JETP) ເພື່ອລະດົມທຶນ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຈຳນວນ 15,5 ຕື້ USD ໃນໄລຍະແຕ່ 3 ຫາ 5 ປີຈະມາເຖິງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຄວາມມານະພະຍາຍາມຫັນເປັນພະລັງງານຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກໍຮຽກຮ້ອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ສະໜອງແຫຼ່ງກຳລັງ, ທຶນຮອນ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສາມາດປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກູ​ບາ ຊຸດ​ທີ X

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກູ​ບາ ຊຸດ​ທີ X

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ກູບາ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ເມສາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ລາຮາວານ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນໃນກອງປະຊຸມຄົບຄະນະພິເສດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກູບາ ຊຸດທີ X, ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 62 ປີ ແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ Giron (1961 – 2023). ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຖ່າຍທອດສົດຜ່ານຊ່ອງໂທລະພາບຂອງສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ກູບາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top