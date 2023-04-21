ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ ແມ່ນທ່າອ່ຽງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ວັນທີ 19 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບ ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ປະຈຳ ສປຊ ແລະ ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດສັງຄົມ ສປຊ ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (ESCAP) ໄດ້ຈັດເຫດການ “ສ້າງແຜນການການເງິນໃຫ້ແກ່ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ບົດຮຽນປະສົບການຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຄູ່ຮ່ວມມືໃນການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ”.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້້ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນສ້າງຕັ້ງຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ (JETP) ເພື່ອລະດົມທຶນ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຈຳນວນ 15,5 ຕື້ USD ໃນໄລຍະແຕ່ 3 ຫາ 5 ປີຈະມາເຖິງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຄວາມມານະພະຍາຍາມຫັນເປັນພະລັງງານຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກໍຮຽກຮ້ອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ສະໜອງແຫຼ່ງກຳລັງ, ທຶນຮອນ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສາມາດປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ.