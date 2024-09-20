ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຄົາລົບຄວາມສາມັກຄີ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງທັນການຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ Yagi
ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ກັນຍາ, ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຟ້າມທູຮັ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍເຄົາລົບຄວາມສາມັກຄີອັນລ້ຳຄ່າ, ການລະດົມກຳລັງໃຈ, ຄຳຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງທັນການຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຕໍ້ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ເພື່ອແນໃສ່ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກໄພທຳມະຊາດ, ພາຍຸ, ນ້ຳຖ້ວມກໍ່ຂຶ້ນ. ຜ່ານນັ້ນ, ຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ກັບຄືນສູ່ສະພາບການເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ, ຟື້ນຟູການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ. ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ກໍເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄລ່ຮອດປັດຈຸບັນ, ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ແຜ່ບໍລິຈາກ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງຈຳນວນເງິນເກືອບ 530.000 USD ແລະ ຈະສືບຕໍ່ແຜ່ບໍລິຈາກ ເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນເສຍຫາຍຈາກພາຍຸ.
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຄັ້ງນີ້ທ່ານນາງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຟ້າມທູຮັ່ງ ກໍໄດ້ສະແດງທັດສະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ການຜັນແປຫຼ້າສຸດຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ, ພາຍຫຼັງທີ່ມີໂທລະສັບ, laptop ລະເບີດເປັນຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ ລີບັງ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບ, ທ່ານນາງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສົນໃຈຕິດຕາມ ແລະ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ບັນດາການຜັນແປທີ່ເກີດຂຶ້ນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ. ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍຈົ່ງອົດກັ້ນ, ຢຸດຕິການປະທະກັນ, ເພີ່ມທະວີການເຈລະຈາ, ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ປະຕິບັດກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດບັດ ສປຊ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສັນຕິພາບທີ່ມີສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.”.