ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສປ້ອງກັນປະເທດ ອາຊຽນ
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານໝາກຜົນກອງປະຊຸມກຸ່ມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສປ້ອງກັນປະເທດ ອາຊຽນ (ADSOM WG), ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ເຄືອຂ່າຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 17 (NADI – 17) ແລະ ກອງປະຊຸມຜູ້ບັນຊາການກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 21 (ACDFM-21); ອັດເດດຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຕີລາຄາການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ອາຊຽນ…
ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ພວມຮັບຜິດຊອບຂໍ້ລິເລີ່ມຈັດທຸງ ອາຊຽນ ຢູ່ທາງຂ້າງທຸງຊາດ ຢູ່ກົມກອງກອງທັບຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ. ເດືອນ ພຶດສະພາ 2023, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາຜັນຂະຫຍາຍເອກະສານແນະນຳການປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້.
ກ່ຽວກັບຂໍ້ລິເລີ່ມປະຊາຄົມນັກສືບສອດແນມການທະຫານ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ (AMIC) ໂດຍ ຫວຽດນາມ ສະເໜີ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມຜູ້ບັນຊາກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ ອາຊຽນ (ACDFM), ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານພົນໂທ ຮວ່າງຊັວນຈຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະຈັດກອງປະຊຸມການນຳປະຊາຄົມນັກສືດສອດແນມການທະຫານ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 2 ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນເດືອນພະຈິກ ຈະມາເຖິງ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວຢ່າງລະອຽດ; ພ້ອມທັງປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.