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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂ​ົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ອາ​ວຸ​ໂສ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ

ວັນທີ 25 ກັນຍາ, ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສປ້ອງກັນປະເທດ ອາຊຽນ (ADSOM) ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ. ຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານພົນໂທ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ກອງປະຊຸມກຸ່ມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສປ້ອງກັນປະເທດ ອາຊຽນ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານໝາກຜົນກອງປະຊຸມກຸ່ມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສປ້ອງກັນປະເທດ ອາຊຽນ (ADSOM WG), ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ເຄືອຂ່າຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 17 (NADI – 17) ແລະ ກອງປະຊຸມຜູ້ບັນຊາການກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 21 (ACDFM-21); ອັດເດດຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຕີລາຄາການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ອາຊຽນ…

ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ພວມຮັບຜິດຊອບຂໍ້ລິເລີ່ມຈັດທຸງ ອາຊຽນ ຢູ່ທາງຂ້າງທຸງຊາດ ຢູ່ກົມກອງກອງທັບຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ. ເດືອນ ພຶດສະພາ 2023, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາຜັນຂະຫຍາຍເອກະສານແນະນຳການປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້.

ກ່ຽວກັບຂໍ້ລິເລີ່ມປະຊາຄົມນັກສືບສອດແນມການທະຫານ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ (AMIC) ໂດຍ ຫວຽດນາມ ສະເໜີ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມຜູ້ບັນຊາກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ ອາຊຽນ (ACDFM), ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານພົນໂທ ຮວ່າງຊັວນຈຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະຈັດກອງປະຊຸມການນຳປະຊາຄົມນັກສືດສອດແນມການທະຫານ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 2 ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນເດືອນພະຈິກ ຈະມາເຖິງ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວຢ່າງລະອຽດ; ພ້ອມທັງປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

OECD ຍົກ​ລະ​ດັ​ບ​ຄາດ​ຄະ​ເນການ​ເຕີບ​ໂຕ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທົ່ວ​ໂລກ

OECD ຍົກ​ລະ​ດັ​ບ​ຄາດ​ຄະ​ເນການ​ເຕີບ​ໂຕ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທົ່ວ​ໂລກ

ພ້ອມກັບລະດັບເຕີບໂຕຂອງ GDP ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໄພເງິນເຟີ້ຫຼຸດລົງ, OECD ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ລາຍຮັບໃນຕົວຈິງຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ນະໂຍບາຍເງິນຕາໄດ້ຮັບການໂຍະຍານຢູ່ຫຼາຍພື້ນຖານເສດຖະກິດຈະຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຕ້ອງການ,
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