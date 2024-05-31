ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນ ບັນດາພັກການເມືອງ ອາຊີ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 – 30 ພຶດສະພາ, ຄະນະຜູ້ແທນພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ໂງເລວັນ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຄະນະປະຈຳຄັ້ງທີ 41 ແລະ ກອງປະຊຸມສະພາດຳເນີນທຸລະກິດຄັ້ງທີ 2 (IBC - 2) ກອງປະຊຸມສາກົນ ບັນດາພັກການເມືອງ ອາຊີ (ICAPP) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ, ໄທ. ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດແມ່ນກຳມະການຄະນະປະຈຳ ICAPP ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຫຼາຍອາຍຸການຜ່ານມາ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງ ICAPP. ຢູ່ນອກບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ICAPP ຢູ່ໄທ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບບັນດາຄະນະຜູ້ແທນພັກ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ເພື່ອແນໃສ່ແລກປ່ຽນມາດຕະການຊຸກຍູ້ການພົວພັນກັບບັນດາພັກ, ບັນດາປະເທດ; ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນວິວັດທະນາການ ກຳນົດທິດບັນດາຈຸດສຸມສຳຄັນຂອງ ICAPP ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.