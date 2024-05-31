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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສາ​ກົນ ບັນ​ດາ​ພັກ​ການ​ເມືອງ ອາ​ຊີ

ຢູ່ນອກບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ICAPP ຢູ່ໄທ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບບັນດາຄະນະຜູ້ແທນພັກ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ເພື່ອແນໃສ່ແລກປ່ຽນມາດຕະການຊຸກຍູ້ການພົວພັນກັບບັນດາພັກ, ບັນດາປະເທດ.
ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ICAPP

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 – 30 ພຶດສະພາ, ຄະນະຜູ້ແທນພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ໂງເລວັນ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຄະນະປະຈຳຄັ້ງທີ 41 ແລະ ກອງປະຊຸມສະພາດຳເນີນທຸລະກິດຄັ້ງທີ 2 (IBC - 2) ກອງປະຊຸມສາກົນ ບັນດາພັກການເມືອງ ອາຊີ  (ICAPP) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ, ໄທ. ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດແມ່ນກຳມະການຄະນະປະຈຳ  ICAPP ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຫຼາຍອາຍຸການຜ່ານມາ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງ ICAPP. ຢູ່ນອກບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ICAPP ຢູ່ໄທ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບບັນດາຄະນະຜູ້ແທນພັກ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ເພື່ອແນໃສ່ແລກປ່ຽນມາດຕະການຊຸກຍູ້ການພົວພັນກັບບັນດາພັກ, ບັນດາປະເທດ; ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນວິວັດທະນາການ ກຳນົດທິດບັນດາຈຸດສຸມສຳຄັນຂອງ ICAPP ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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