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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ APEC ຈົ່ງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ ແລະ ໜູນ​ຊ່ວຍ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ເປີດ​ປະ​ຕູ​ຂອງ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ດວ່ານວັນຫວຽດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ APEC ຈົ່ງພ້ອມກັນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບັນດາຂໍ້ກຳນົດໃໝ່ກ່ຽວກັບການເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຂກທ່ອງທ່ຽວຢ່າງປອດໄພ, ທັນການ ແລະ ຖືກຕ້ອງ, ຍູ້ແຮງການສົ່ງເສີມບັນດາບໍລິສັດການບິນ, ບັນດາບໍລິສັດສະໜອງການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວມີນະໂຍບາຍຢ່າງມີໄຫວພິບໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໃຊ້ການບໍລິການ.
  ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  

ທີ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີທ່ອງທ່ຽວຄັ້ງທີ 11 (TMM 11) ເວທີປາໄສການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ ປະເທດ ໄທ ໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ - ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ດວ່ານວັນຫວຽດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ APEC ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍການໂຄສະນານະໂຍບາຍເປີດປະຕູການທ່ອງທ່ຽວສາກົນ.

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ດວ່ານວັນຫວຽດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ APEC ຈົ່ງພ້ອມກັນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບັນດາຂໍ້ກຳນົດໃໝ່ກ່ຽວກັບການເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຂກທ່ອງທ່ຽວຢ່າງປອດໄພ, ທັນການ ແລະ ຖືກຕ້ອງ, ຍູ້ແຮງການສົ່ງເສີມບັນດາບໍລິສັດການບິນ, ບັນດາບໍລິສັດສະໜອງການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວມີນະໂຍບາຍຢ່າງມີໄຫວພິບໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໃຊ້ການບໍລິການ, ພ້ອມທັງໜູນຊ່ວຍກັນໂຄສະນານະໂຍບາຍເປີດປະຕູການທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ແລະ ສົ່ງເສີມພົນລະເມືອງໄປທ່ອງທ່ຽວຢູ່ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ທີ່ໄດ້ເປີດປະຕູຊາຍແດນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວທ່ອງທ່ຽວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສົ່ງ​ເສີມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຮູບ​ແບບ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​​ໝູນ​ວຽນ ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ແລະ ການ​ເຕີບ​ໂຕສີ​ຂຽວ

ສົ່ງ​ເສີມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຮູບ​ແບບ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​​ໝູນ​ວຽນ ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ແລະ “ການ​ເຕີບ​ໂຕສີ​ຂຽວ”

ສົ່ງເສີມພັດທະນາບັນດາຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດໝູນວຽນ ຕ້ອງແມ່ນຈຸດສຸມຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ “ການເຕີບໂຕສີຂຽວ”. ນີ້ແມ່ນສານທີ່ຍົກອອກໃນບົດລາຍງານ “ຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດໝູນວຽນ: ບົດຮຽນສາກົນ ແລະ ການໝູນໃຊ້ຢູ່ ຫວຽດນາມ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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