ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ APEC ຈົ່ງເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍການໂຄສະນານະໂຍບາຍເປີດປະຕູຂອງການທ່ອງທ່ຽວສາກົນ
ທີ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີທ່ອງທ່ຽວຄັ້ງທີ 11 (TMM 11) ເວທີປາໄສການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ ປະເທດ ໄທ ໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ - ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ດວ່ານວັນຫວຽດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ APEC ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍການໂຄສະນານະໂຍບາຍເປີດປະຕູການທ່ອງທ່ຽວສາກົນ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ດວ່ານວັນຫວຽດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ APEC ຈົ່ງພ້ອມກັນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບັນດາຂໍ້ກຳນົດໃໝ່ກ່ຽວກັບການເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຂກທ່ອງທ່ຽວຢ່າງປອດໄພ, ທັນການ ແລະ ຖືກຕ້ອງ, ຍູ້ແຮງການສົ່ງເສີມບັນດາບໍລິສັດການບິນ, ບັນດາບໍລິສັດສະໜອງການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວມີນະໂຍບາຍຢ່າງມີໄຫວພິບໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໃຊ້ການບໍລິການ, ພ້ອມທັງໜູນຊ່ວຍກັນໂຄສະນານະໂຍບາຍເປີດປະຕູການທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ແລະ ສົ່ງເສີມພົນລະເມືອງໄປທ່ອງທ່ຽວຢູ່ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ທີ່ໄດ້ເປີດປະຕູຊາຍແດນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວທ່ອງທ່ຽວ.