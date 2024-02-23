ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ
ວັນທີ 20 ກຸມພາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ) ຄະນະກຳມະການພິເສດກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ຂອງ ສປຊ ໄດ້ຈັດວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ປີ 2024. ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລື, ທ່ານ ອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຮ່ວາງຫງວຽນ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ກຳລັງ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງບັນດາຄະນະປະຕິບັດງານ, ພິເສດແມ່ນຕໍ່ໜ້າຄວາມສ່ຽງການກະທຳເປັນປໍລະປັກ, ການບຸກໂຈມຕີທີ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ເລັ່ງໃສ່ພະນັກງານ ສປຊ ພວມເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຢັ້ງຢືນຍວ່າ ໂດຍແມ່ນໜຶ່ງໃນ 4 ປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ມີສູນຝືກແອບ ສາກົນ ໂດຍສປຊ ກຳນົດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ “ຄູ່ຮ່ວມມືສາມຝ່າຍ”, ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບບຸກຄະລາກອນຮັກສາສັນຕິພາບ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນໄລຍະກ່ອນການຜັນຂະຫຍາຍ. ຫວຽດນາມ ກໍ່ປາດຖະໜາໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຂອງຄູ່ຮ່ວມມືໃນວິວັດຂະບວນການກະກຽມຜັນຂະຫຍາຍກົມກອງ ຕຳຫຼວດຮັກສາສັນຕິພາບທຳອິດ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.