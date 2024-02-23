Báo Ảnh Việt Nam

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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ, ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພ​າບ ສ​ປ​ຊ

ທ່ານ ອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຮ່ວາງຫງວຽນ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ກຳລັງ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງບັນດາຄະນະປະຕິບັດງານ.
ທ່ານ ອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຮ່ວາງຫງວຽນ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ວັນທີ 20 ກຸມພາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ) ຄະນະກຳມະການພິເສດກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ຂອງ ສປຊ ໄດ້ຈັດວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ປີ 2024. ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລື, ທ່ານ ອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຮ່ວາງຫງວຽນ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ກຳລັງ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງບັນດາຄະນະປະຕິບັດງານ, ພິເສດແມ່ນຕໍ່ໜ້າຄວາມສ່ຽງການກະທຳເປັນປໍລະປັກ, ການບຸກໂຈມຕີທີ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ເລັ່ງໃສ່ພະນັກງານ ສປຊ ພວມເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຢັ້ງຢືນຍວ່າ ໂດຍແມ່ນໜຶ່ງໃນ 4 ປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ມີສູນຝືກແອບ ສາກົນ ໂດຍສປຊ ກຳນົດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ “ຄູ່ຮ່ວມມືສາມຝ່າຍ”, ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບບຸກຄະລາກອນຮັກສາສັນຕິພາບ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນໄລຍະກ່ອນການຜັນຂະຫຍາຍ. ຫວຽດນາມ ກໍ່ປາດຖະໜາໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຂອງຄູ່ຮ່ວມມືໃນວິວັດຂະບວນການກະກຽມຜັນຂະຫຍາຍກົມກອງ ຕຳຫຼວດຮັກສາສັນຕິພາບທຳອິດ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວ​ະ: ​ປັບ​ປຸງບັນ​ດາ​ເອ​ກະ​ສານ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ສົມ​ບູນ ເພື່ອ​ກະ​ກ​ຽມ​ໃຫ້​ແກ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 7, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ 15

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວ​ະ: ​ປັບ​ປຸງບັນ​ດາ​ເອ​ກະ​ສານ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ສົມ​ບູນ ເພື່ອ​ກະ​ກ​ຽມ​ໃຫ້​ແກ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 7, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ 15

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການອະພິປາຍ, ຮັບເອົາຄຳເຫັນ, ປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຳເນົາເອກະສານ (ສະບັບປັບປຸງ) ດ້ວຍຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມສູງຈາກບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະ, ມີພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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