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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຮັບ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ກຸ່ມ​ອາ​ຊີ - ປາ​ຊີ​ຟິກ ຢູ່ ສ​ປ​ຊ

ທ່ານ ດັ່ງຮ່ວາງຢາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະຮ່ວມມືກັບສະມາຊິກຕ່າງໆຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ມານະພະຍາຍາມເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານຂອງ ປະທານ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ່ງຮ່ວາງຢາງ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ
ວັນທີ 28 ມີນາ, ຢູ່ກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນຂອງກຸ່ມອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຢູ່ ສປຊ (New York, ອາເມລິກາ) ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ່ງຮ່ວາງຢາງ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານກຸ່ມ ໃນເດືອນເມສາ ປີ 2024. ໂດຍແມ່ນປະທານຂອງກຸ່ມພາກພື້ນ ທີ່ມີສະມາຊິກເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບທີ່ສຸດ ຢູ່ ສປຊ ດ້ວຍ 53 ປະເທດ, ຫວຽດນາມ ຈະຮັບຜິດຊອບແຈ້ງຂ່າວ ແລະ ປະສານການອອກສະໝັກຂອງກຸ່ມ ອາຊີ - ປາຊີຟິກເຂົ້າບັນດາຕຳແໜ່ງຢູ່ ອົງການຕ່າງໆຂອງ ສປຊ, ພ້ອມທັງເປັນເຈົ້າພາບຈັດການ, ປະສານງານບັນດາບັນຫາເກີດຂຶ້ນ, ຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນກຸ່ມ. ປະທານກໍ່ຈະຕາງໜ້າໃຫ້ກຸ່ມ ສະແດງຫຼັກໝັ້ນລວມຂອງ ກຸ່ມຢູ່ກອງປະຊຸມຈຳນວນໜຶ່ງ ຂອງ ສປຊ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ດັ່ງຮ່ວາງຢາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະຮ່ວມມືກັບສະມາຊິກຕ່າງໆຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ມານະພະຍາຍາມເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານຂອງ ປະທານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ, ກະຊວງພາຍໃນ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ, ກະຊວງພາຍໃນ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1

ລັດຖະມົນຕີ 3 ປະເທດໄດ້ເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ສົນທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນ
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