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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກ, ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ລວມ​ຢູ່ ສ​ປ​ຊ

ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລື, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ໃນນັ້ນມີການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມລວມລະຫວ່າງສອງຄະນະ, ຕາມຈິດໃຈຂອງຖະແຫຼງການຮ່ວມມື.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ແລະ ທ່ານນາງ Linda Thomas Greenfield ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານ ອາເມລິກາ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 5 ຕຸລາ, ຢູ່ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່ານນາງ Linda Thomas Greenfield ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານ ອາເມລິກາ, ສະມາຊິກຄະນະລັດຖະບານ,  ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແລະ ສອງຄະນະປະຕິບັດງານ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈໃນບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍໃນນັ້ນ ມີ ສປຊ.

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຫັນເປັນລະອຽດຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ເຊິ່ງສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັບຮອງເອົາໃນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ເມື່ອເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລື, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ໃນນັ້ນມີການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມລວມລະຫວ່າງສອງຄະນະ, ຕາມຈິດໃຈຂອງຖະແຫຼງການຮ່ວມມື, ປະກອບສ່ວນນຳການພົວພັນສອງປະເທດ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປີດກວ້າງເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ແທດຈິງກ່ວາເກົ່າອີກດ້ວຍ, ສົມກັບລະດັບສູງໃໝ່ຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

25 ປະເທດໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະປະກອບຈຳນວນເງິນ 9,3 ຕື້ USD ເຂົ້າໃນການຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

25 ປະເທດໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະປະກອບຈຳນວນເງິນ 9,3 ຕື້ USD ເຂົ້າໃນການຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ແມ່ນຄຳໝັ້ນສັນຍາຫຼ້າສຸດທີ່ການນຳບັນດາປະເທດໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຍົກອອກມາ ເພື່ອຊຸກຍູ້ເລື່ອງບັນລຸຄວາມຄືບໜ້າໃນການຕໍ່ສູ້ດັ່ງກ່າວ.
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