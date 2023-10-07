ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ, ອາເມລິກາ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມລວມຢູ່ ສປຊ
ວັນທີ 5 ຕຸລາ, ຢູ່ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່ານນາງ Linda Thomas Greenfield ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານ ອາເມລິກາ, ສະມາຊິກຄະນະລັດຖະບານ, ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແລະ ສອງຄະນະປະຕິບັດງານ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈໃນບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍໃນນັ້ນ ມີ ສປຊ.
ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຫັນເປັນລະອຽດຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ເຊິ່ງສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັບຮອງເອົາໃນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ເມື່ອເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລື, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ໃນນັ້ນມີການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມລວມລະຫວ່າງສອງຄະນະ, ຕາມຈິດໃຈຂອງຖະແຫຼງການຮ່ວມມື, ປະກອບສ່ວນນຳການພົວພັນສອງປະເທດ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປີດກວ້າງເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ແທດຈິງກ່ວາເກົ່າອີກດ້ວຍ, ສົມກັບລະດັບສູງໃໝ່ຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ພາກພື້ນ.