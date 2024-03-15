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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຫຍັບ​ອັນ​ດັບ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ດັດ​ຊະ​ນີ ພັດ​ທະ​ນາ​ມະ​ນຸດຂຶ້ນ ຢ່າງ​ກະ​ໂດດ​ຂັ້ນ

ທ່ານ Achim Steiner ຜູ້ອຳນວຍການ UNDP ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ ຫວຽດນາມ ເມື່ອສືບຕໍ່ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດສຳຄັນກ່ຽວກັບການພັດທະນາມະນຸດ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ດັ່ງຮ່ວາງຢາງ ແລະ ທ່ານ Achim Steiner ຜູ້ອຳນວຍການ UNDP (ພາບ: VOV)
ວັນທີ 13 ມີນາ, ໂຄງການພັດທະນາ ສປຊ (UNDP) ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນຸດ ປີ 2023 – 2024. ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບດັດຊະນີພັດທະນາມະນຸດ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຫຍັບຂຶ້ນ 8 ອັນດັບແຕ່ອັນດັບທີ 115 ຂຶ້ນເປັນອັນດັບທີ 107, ສືບຕໍ່ນອນໃນຈຳນວນບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາທີ່ມີດັດຊະນີພັດທະນາມະນຸດສູງ. ເມື່ອແລກປ່ຽນກັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ດັ່ງຮ່ວາງຢາງ ກ່ອນພິທີດຳເນີນ, ທ່ານ Achim Steiner ຜູ້ອຳນວຍການ UNDP ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ ຫວຽດນາມ ເມື່ອສືບຕໍ່ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດສຳຄັນກ່ຽວກັບການພັດທະນາມະນຸດ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງປະຊາຄົມ ສາກົນ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ, ການປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ນັ້ນແມ່ນ ໝາກຜົນຂອງບັນດານະໂຍບາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມານະພະຍາຍາມຢ່າງກະໂດດຂັ້ນຂອງພັກ, ລັດ ໃນການຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ, ຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ ພາຍຫຼັງພະຍາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງປະຊາຊົນຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່ ລາວ ສາ​ມັກ​ຄີ​ສ້າງ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ, ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ນ້ຳ​ໃຈ​ມິດ​ຕະ​ພາບ

ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່ ລາວ ສາ​ມັກ​ຄີ​ສ້າງ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ, ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ນ້ຳ​ໃຈ​ມິດ​ຕະ​ພາບ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມໃຫຍ່ ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍຍົກສູງທີ່ຕັ້ງຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນສ້າງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ສາມັກຄີ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
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