ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຫຍັບອັນດັບ ກ່ຽວກັບດັດຊະນີ ພັດທະນາມະນຸດຂຶ້ນ ຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ 15/03/2024 ທ່ານ Achim Steiner ຜູ້ອຳນວຍການ UNDP ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ ຫວຽດນາມ ເມື່ອສືບຕໍ່ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດສຳຄັນກ່ຽວກັບການພັດທະນາມະນຸດ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ດັ່ງຮ່ວາງຢາງ ແລະ ທ່ານ Achim Steiner ຜູ້ອຳນວຍການ UNDP (ພາບ: VOV)ວັນທີ 13 ມີນາ, ໂຄງການພັດທະນາ ສປຊ (UNDP) ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນຸດ ປີ 2023 – 2024. ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບດັດຊະນີພັດທະນາມະນຸດ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຫຍັບຂຶ້ນ 8 ອັນດັບແຕ່ອັນດັບທີ 115 ຂຶ້ນເປັນອັນດັບທີ 107, ສືບຕໍ່ນອນໃນຈຳນວນບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາທີ່ມີດັດຊະນີພັດທະນາມະນຸດສູງ. ເມື່ອແລກປ່ຽນກັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ດັ່ງຮ່ວາງຢາງ ກ່ອນພິທີດຳເນີນ, ທ່ານ Achim Steiner ຜູ້ອຳນວຍການ UNDP ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ ຫວຽດນາມ ເມື່ອສືບຕໍ່ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດສຳຄັນກ່ຽວກັບການພັດທະນາມະນຸດ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງປະຊາຄົມ ສາກົນ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ, ການປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ນັ້ນແມ່ນ ໝາກຜົນຂອງບັນດານະໂຍບາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມານະພະຍາຍາມຢ່າງກະໂດດຂັ້ນຂອງພັກ, ລັດ ໃນການຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ, ຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ ພາຍຫຼັງພະຍາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງປະຊາຊົນຫວຽດນາມ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)