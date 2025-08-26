Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ສຳ​ເລັດ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ເຮືອນ​ຢູ່​ຊົ່ວ​ຄາວ, ເຮືອນ​ຮົ່ວ​ເພ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ: ຜົນ​ງານ​ມະ​ຫັດ​ສະ​ຈັນ​ໃນ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມ​ອຶດ​ຫິວ, ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງ ຜັນຂະຫຍາຍການລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ (ຄະນະຊີ້ນຳ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບໂຄງການ ແລະ ຂະບວນການແຂ່ງຂັນ “ທັງປະເທດລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພ”. ນີ້ແມ່ນບັ້ນເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນເປັນພິເສດ, ໂດຍໄດ້ຮັບການຂະໜານນາມວ່າ “ກິດຈະກຳລະດັບຊາດພິເສດ”.

ຕາມບົດລາຍງານຂອງກະຊວງຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາແລ້ວ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພ 334.234 ຫຼັງ ລວມມູນຄ່າເກືອບ 50.000 ຕື້ດົ່ງ (ເກືອບ 1,9 ຕື້ USD). ດ້ວຍໝາກຜົນນີ້, ຫວຽດນາມ ກໍບັນລຸເປົ້າໝາຍໄວກວ່າ 5 ປີ ເມື່ອທຽບໃສ່ຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກແມ່ນປີ 2030.

ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VOV5)

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ:

“ນີ້ແມ່ນຜົນງານມະຫັດສະຈັນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງ, ປັບປຸງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ທັດສະນະພັດທະນາເພື່ອຄວາມຍຸຕິທຳ, ຄວາມກ້າວໜ້າສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງຂອງປະເທດໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່. ເຮືອນແຕ່ລະຫຼັງລ້ວນແຕ່ແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານທີ່ມີຊີວິດຊີວາ - “ເປັນຂອງຂັວນ”, “ຊາຍຄາແຫ່ງຄວາມອົບອຸ່ນໃໝ່”, “ຄວາມຮັກແພງ”, ການແບ່ງປັນກັບຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ. ຫັນແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງຖືກຕ້ອງຂອງພັກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ; ສະແດງທາດແທ້ອັນດີງາມ, ຈຸດດີຂອງລະບອບການເມືອງຂອງເຮົາ; ຢັ້ງຢືນບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳມະນຸດ ແລະ ມູນເຊື້ອສິນທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ; ປຸກລຸກຄວາມເຊີດຊູ, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງຊາດ, ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງປະຊາຊົນເຂົ້າໃນການນຳພາຂອງພັກ; ເພີ່ມທະວີກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ການພົບປະ​ແລ​ກ​ປ່ຽນ​ສິ​ລະ​ປະ​ເນື່​ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ງານ​​ບຸນຫໍ່​ເຂົ້າ​ປະ​ດັບ​ດິນ, ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ຄຸນ​ຄ່າ​ອັນ​ຈົບ​ງາມ​ຂອງ​ສິນ​ທຳ​ກະ​ຕັນ​ຍູ

ການພົບປະ​ແລ​ກ​ປ່ຽນ​ສິ​ລະ​ປະ​ເນື່​ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ງານ​​ບຸນຫໍ່​ເຂົ້າ​ປະ​ດັບ​ດິນ, ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ຄຸນ​ຄ່າ​ອັນ​ຈົບ​ງາມ​ຂອງ​ສິນ​ທຳ​ກະ​ຕັນ​ຍູ

ລາຍການສິລະປະພິເສດ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ສິນທຳກະຕັນຍູ ແລະ ຈິດວິນຍານສັກສິດຂອງປະເທດຊາດ” ຖືກດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ເຫດການດັ່ງກ່າວນອນໃນລາຍການ “ງານບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ - ສິນທຳກະຕັນຍູ ແລະ ຊົນຊາດ” ໂດຍຄະນະຖະແຫຼງຂ່າວແລະການສື່ສານສູນກາງ ສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີ.
