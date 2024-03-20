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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເພີ່​ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ

ສອງຝ່າຍເຫັນດີຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ລະຫວ່າງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສອງປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະຫວ່າງບັນດາຫົວໜ່ວຍສະເພາະກິດຂອງຕຳຫຼວດທ້ອງຖິ່ນຕິດກັບຊາຍແດນ, ພິເສດແມ່ນຖືກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານເປັນສຳຄັນ ເພື່ອມີມາດຕະການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ, ຕໍ່ສູ້, ແກ້ໄຂຢ່າງທັນກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນສະພາບການໃໝ່
ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 14 (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ 14. ທ່ານພົນໂທ ເລືອງຕາມກວາງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານພົນໂທ ກົງທອງ ພົງວິຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລາວ, ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ລະຫວ່າງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສອງປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະຫວ່າງບັນດາຫົວໜ່ວຍສະເພາະກິດຂອງຕຳຫຼວດທ້ອງຖິ່ນຕິດກັບຊາຍແດນ, ພິເສດແມ່ນຖືກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານເປັນສຳຄັນ ເພື່ອມີມາດຕະການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ, ຕໍ່ສູ້, ແກ້ໄຂຢ່າງທັນກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນສະພາບການໃໝ່; ສົມທົບກັນປ້ອງກັນ, ຕ້ານຜົນກະທົບຈາກຄວາມສ່ຽງຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່ ຕໍ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດເວົ້າລວມ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດສອງປະເທດເວົ້າສະເພາະ.    

ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນທັດສະນະ, ຫຼັກໝັ້ນຂອງສອງປະເທດໃນບັນດາເວທີປາໄສສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືປ້ອງກັນ, ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍສາກົນຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.       

ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 14.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖ​ະ​ທູດ ລາວ ຄຳ​ເພົາ ເອີນ​ທະ​ວັນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖ​ະ​ທູດ ລາວ ຄຳ​ເພົາ ເອີນ​ທະ​ວັນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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