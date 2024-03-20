ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ 14. ທ່ານພົນໂທ ເລືອງຕາມກວາງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານພົນໂທ ກົງທອງ ພົງວິຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລາວ, ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ລະຫວ່າງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສອງປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະຫວ່າງບັນດາຫົວໜ່ວຍສະເພາະກິດຂອງຕຳຫຼວດທ້ອງຖິ່ນຕິດກັບຊາຍແດນ, ພິເສດແມ່ນຖືກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານເປັນສຳຄັນ ເພື່ອມີມາດຕະການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ, ຕໍ່ສູ້, ແກ້ໄຂຢ່າງທັນກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນສະພາບການໃໝ່; ສົມທົບກັນປ້ອງກັນ, ຕ້ານຜົນກະທົບຈາກຄວາມສ່ຽງຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່ ຕໍ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດເວົ້າລວມ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດສອງປະເທດເວົ້າສະເພາະ.
ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນທັດສະນະ, ຫຼັກໝັ້ນຂອງສອງປະເທດໃນບັນດາເວທີປາໄສສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືປ້ອງກັນ, ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍສາກົນຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.
ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 14.