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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຕໍ່​​ການ​ຜັນ​ແປ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ປິນ​ຂັ້ນ​ໄດ

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ບັນດາການຜັນແປເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນປັດຈຸບັນຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງປີນຂັ້ນໄດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາການກະທຳໃຊ້ອາວຸດ ລະເມີດກົດບັດ ສປຊ ແລະ ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ປະຊາຊົນ.
ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ:ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ)

ວັນທີ 14 ເມສາ, ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍັ່ນັກຂ່າວທີ່ສະເໜີໃຫ້ຮູ້ປະຕິກິລິຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ເຫດຍິງລູກສອນໄຟເຂົ້າດິນແດນ ອິດສະຣາແອັນ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ບັນດາການຜັນແປເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນປັດຈຸບັນຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງປີນຂັ້ນໄດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາການກະທຳໃຊ້ອາວຸດ ລະເມີດກົດບັດ ສປຊ ແລະ ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ປະຊາຊົນ. ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງລະງັບໃຈ, ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ປະຕິບັດກົດໝາຍສາກົນ, ກົດບັດ ສປຊ ແລະ ມະຕິສະບັບຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ ສປຊ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຢຸດຕິການກະທຳໃຊ້ອາວຸດ ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ເພື່ອຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີ​ບູ​ຊາ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ​ຮຸ່ງ ປີ 2024: ວັນ​ບຸນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ອ​ວ່ອຍ​ໜ້າ​ເມືອ​ຫາ​ກົກ​ເຄົ້າ​ເຫງົ້າ​ກໍ່ ຢູ່ Washington, D.C ແລະ Saint Petersburg

ພິ​ທີ​ບູ​ຊາ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ​ຮຸ່ງ ປີ 2024: ວັນ​ບຸນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ອ​ວ່ອຍ​ໜ້າ​ເມືອ​ຫາ​ກົກ​ເຄົ້າ​ເຫງົ້າ​ກໍ່ ຢູ່ Washington, D.C ແລະ Saint Petersburg

ສະມາຄົມພັນລະຍາ, ສາມີ ປະຈຳ Washington, D.C ໄດ້ສົມທົບກັບສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ຈັດວັນບຸນວັດທະນະທຳດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ອວ່າຍໜ້າເມື່ອຫາກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍ່” ເພື່ອຍົກສູງນ້ຳໃຈ “ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາ, ກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳ” ແລະ ເຊີດຊູບັນດາຈຸດວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບູຊາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ.
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