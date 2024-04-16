ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ການຜັນແປເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ ປິນຂັ້ນໄດ
ວັນທີ 14 ເມສາ, ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍັ່ນັກຂ່າວທີ່ສະເໜີໃຫ້ຮູ້ປະຕິກິລິຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ເຫດຍິງລູກສອນໄຟເຂົ້າດິນແດນ ອິດສະຣາແອັນ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ບັນດາການຜັນແປເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນປັດຈຸບັນຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງປີນຂັ້ນໄດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາການກະທຳໃຊ້ອາວຸດ ລະເມີດກົດບັດ ສປຊ ແລະ ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ປະຊາຊົນ. ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງລະງັບໃຈ, ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ປະຕິບັດກົດໝາຍສາກົນ, ກົດບັດ ສປຊ ແລະ ມະຕິສະບັບຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ ສປຊ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຢຸດຕິການກະທຳໃຊ້ອາວຸດ ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ເພື່ອຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.