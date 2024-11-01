ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບປະຊາຄົມສາກົນຮຽກຮ້ອງຢຸດຕິການຂວ້ຳບາດສຳລັບ ກູບາ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29 – 30 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 79 ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ “ຄວາມຈຳເປັນຢຸດຕິການຂວ້ຳບາດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການເງິນ ໂດຍ ອາເມລິກາ ຈັດວາງສຳລັບ ກູບາ”. ດ້ວຍບັດເຫັນດີ 187 ບັດ, ບັດຄ້ານ 2 ບັດ ແລະ ບັດຂາວ 1 ບັດ, ວັນທີ 30 ຕຸລາ, ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການຮຽກຮ້ອງ ອາເມລິກາ ຢຸດຕິການປິດລ້ອມດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການເງິນ ເຊິ່ງ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຈັດວາງສຳລັບ ກູບາ ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ.
ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າບັນດາມາດຕະການຂວ້ຳບາດແມ່ນລະເມີດກົດໝາຍສາກົນ ໄປຝືນກັບຄະຕິທຳ, ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງ ສົນທິສັນຍາ ສປຊ, ບໍ່ພຽງແຕ່ກໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ກູບາ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສະກັດກັ້ນບັນດາປະເທດອື່ນເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ກູບາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ອີກດ້ວຍ. ໂດຍແມ່ນປະເທດທີ່ເຄີຍຖືກຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຍ້ອນຖືກຂວ້ຳບາດ, ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານທຸກຮູບແບບຈັດວາງຄຳສັ່ງລົງໂທດຕາມລຳພັງຝ່າຍດຽວ ແລະ ຂວ້ຳບາດສຳລັບປະເທດທີ່ມີອະທິປະໄຕ.
ເມື່ອແບ່ງປັນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງປະຊາຊົນ ກູບາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອາເມລິກາ ຈົ່ງຢຸດຕິການຂວ້ຳບາດໃນທັນທີ ແລະ ລຶບຊື່ຂອງ ກູບາ ອອກບັນຊີລາຍຊື່ບັນດາປະເທດອຸປະຖຳການກໍ່ການຮ້າຍ, ມຸ່ງໄປເຖິງການຫັນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດເປັນປົກກະຕິ, ບົນພື້ນຖານຍຸຕິທຳ, ເຄົາລົບອະທິປະໄຕແຫ່ງຊາດ ແລະ ເອກະລາດດ້ານການເມືອງຂອງກັນ.