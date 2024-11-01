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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ຂວ້ຳ​ບາດ​ສຳ​ລັບ ກູ​ບາ

ດ້ວຍບັດເຫັນດີ 187 ບັດ, ບັດຄ້ານ 2 ບັດ ແລະ ບັດຂາວ 1 ບັດ, ວັນທີ 30 ຕຸລາ, ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການຮຽກຮ້ອງ ອາເມລິກາ ຢຸດຕິການປິດລ້ອມດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການເງິນ ເຊິ່ງ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຈັດວາງສຳລັບ ກູບາ ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29 – 30 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 79 ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ “ຄວາມຈຳເປັນຢຸດຕິການຂວ້ຳບາດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການເງິນ ໂດຍ ອາເມລິກາ ຈັດວາງສຳລັບ ກູບາ”. ດ້ວຍບັດເຫັນດີ 187 ບັດ, ບັດຄ້ານ 2 ບັດ ແລະ ບັດຂາວ 1 ບັດ, ວັນທີ 30 ຕຸລາ, ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການຮຽກຮ້ອງ ອາເມລິກາ ຢຸດຕິການປິດລ້ອມດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການເງິນ ເຊິ່ງ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຈັດວາງສຳລັບ ກູບາ ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ.

        ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າບັນດາມາດຕະການຂວ້ຳບາດແມ່ນລະເມີດກົດໝາຍສາກົນ ໄປຝືນກັບຄະຕິທຳ, ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງ ສົນທິສັນຍາ ສປຊ, ບໍ່ພຽງແຕ່ກໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ກູບາ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສະກັດກັ້ນບັນດາປະເທດອື່ນເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ກູບາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ອີກດ້ວຍ. ໂດຍແມ່ນປະເທດທີ່ເຄີຍຖືກຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຍ້ອນຖືກຂວ້ຳບາດ, ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານທຸກຮູບແບບຈັດວາງຄຳສັ່ງລົງໂທດຕາມລຳພັງຝ່າຍດຽວ ແລະ ຂວ້ຳບາດສຳລັບປະເທດທີ່ມີອະທິປະໄຕ.

        ເມື່ອແບ່ງປັນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງປະຊາຊົນ ກູບາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອາເມລິກາ ຈົ່ງຢຸດຕິການຂວ້ຳບາດໃນທັນທີ ແລະ ລຶບຊື່ຂອງ ກູບາ ອອກບັນຊີລາຍຊື່ບັນດາປະເທດອຸປະຖຳການກໍ່ການຮ້າຍ, ມຸ່ງໄປເຖິງການຫັນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດເປັນປົກກະຕິ, ບົນພື້ນຖານຍຸຕິທຳ, ເຄົາລົບອະທິປະໄຕແຫ່ງຊາດ ແລະ ເອກະລາດດ້ານການເມືອງຂອງກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ຈີນ ຢຸດ​ຕິ​ການ​ກະ​ທຳ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ສຳ​ລັບ ​ໝູ່​ເກາະ​ ຮ​ວ່າງ​ຊາ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ຈີນ ຢຸດ​ຕິ​ການ​ກະ​ທຳ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ສຳ​ລັບ ​ໝູ່​ເກາະ​ ຮ​ວ່າງ​ຊາ

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວດັ່ງກ່າວທີ່ສຸດ ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈະຄັດຄ້ານທຸກການກະທຳທີ່ລ່ວງລ້ຳອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ.
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