Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ປັບ​ປຸງ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ, ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ ແລະ ເປັນ​ເຈົ້າ​ດ້ານ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ ອາ​ຊຽນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 47 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ Kuala Lumpur, ມາເລເຊຍ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ (ພາບ: VOV)

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 – 28 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 47 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ Kuala Lumpur, ມາເລເຊຍ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim, ປະເທດປະທານອາຊຽນ 2025. ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍ, ຄວາມໝາຍຂອງການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ຫວຽດນາມ ຈະເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດນຳໜ້າ, ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນປັບປຸງບົດບາດໃຈກາງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າດ້ານຍຸດທະສາດ ຂອງ ອາຊຽນ, ພ້ອມທັງຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາກົນໄກ, ເຄື່ອງມື, ການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ອາຊຽນ ໃນການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍແບບເກົ່າ ກໍ່ຄືແບບໃໝ່. ທີສອງ, ຫວຽດນາມ ຈະສະເໜີບັນດາທິດກ້າວເດີນລະອຽດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດປະຊາຄົມອາຊຽນຈົນຮອດປີ 2045ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະຕິບັດວິໄສທັດກ່ຽວກັບອາຊຽນ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ມີຄວາມໄຫວພິບ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ. ທີສາມ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ຈະສະແດງບົດບາດນຳພາໃນການຕິດພັນ ອາຊຽນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອປັບປຸງຖານະບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ໃນໂຄງປະກອບພາກພື້ນປັດຈຸບັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີ​ເປີດ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ຮ່າ​ໂນ້ຍ: ສັນ​ຍານ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສຽງ​ເວົ້າ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮັບ​ຟັງ, ບົດ​ບາດ​ນຳ​ພາ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ

ພິ​ທີ​ເປີດ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ຮ່າ​ໂນ້ຍ: ສັນ​ຍານ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສຽງ​ເວົ້າ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮັບ​ຟັງ, ບົດ​ບາດ​ນຳ​ພາ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ

ທ່ານນາງ Pauline Tamesis ເນັ້ນໜັກວ່າ ສຳລັບ ຫວຽດນາມ, ເລືື່ອງເປັນເຈົ້າພາບຈັດເຫດການລົງນາມນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍທີ່ຟົດຟື້ນ ໃນເສັ້ນທາງ 47 ປີແຫ່ງວັນຮ່ວມມືກັບ ສປຊ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top