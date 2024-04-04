Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ກາຍ​ເປັນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິ​ຍົມ ຂອງ​ຊາວ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ

ໜັງສືພິມ Tempo ໄດ້ຄັດສະເໜີຕົວເລກຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ທີ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວອິນໂດເນເຊຍ ມາຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 188% ໃນໄຕມາດທີ I ປີ 2024 ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະກ່ອນເກີດພະຍາດໂຄວິດ - 19.
ພາບປະກອບ: Tempo

'ວັນທີ 3 ເມສາ, ໜັງສືພິມ Tempo ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍໄດ້ລົງຂໍ້ມູນຂ່າວ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຂອງ ຫວຽດນາມ ພວມມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງ ແລະ ຫວຽດນາມ ພວມກາຍເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກຊາວ ອິນໂດເນເຊຍ.

ລະອຽດແມ່ນ, ໜັງສືພິມ Tempo ໄດ້ຄັດສະເໜີຕົວເລກຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ທີ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວອິນໂດເນເຊຍ ມາຫວຽດນາມ  ເພີ່ມຂຶ້ນ 188% ໃນໄຕມາດທີ I ປີ 2024 ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະກ່ອນເກີດພະຍາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວອິນໂດເນເຊຍ ແມ່ນຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດທີ່ມາທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍຢູ່ອັນດັບທີ 3 ໃນໄຕມາດທີ 1.

ເມື່ອຕີລາຄາກ່ຽວກັບຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ມີການພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ, ໜັງສືພິມ Tempo ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອາຊີ ໄດ້ກາຍເປັນຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວຫຼັກ ຂອງ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນວີຊາ 30 ວັນໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແນະນຳເອກະສານເກັບຮັກສາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ ແລະ ກອງປະຊຸມ ເຊີແນວ

ແນະນຳເອກະສານເກັບຮັກສາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ ແລະ ກອງປະຊຸມ ເຊີແນວ

ເອກະສານກ່ຽວກັບບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ ໄດ້ແນະນຳໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນສ່ອງແສງຫາງສຽງ ແລະ ນ້ຳໃຈຂອງເພື່ອນມິດສາກົນກ່ຽວກັບບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top