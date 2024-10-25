ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ພວມກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ດູດດື່ມໃນຂະແໜງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ
ໃນສະພາບການຂະແໜງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ຫວຽດນາມ ພວມກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງອັນດູດດື່ມໃນຂະແໜງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ດ້ວຍແງ່ຫວັງການເຕີບໂຕທີ່ໜ້າໃສແຈ້ງ. ຕະຫຼາດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າຈະບັນລຸ 7,01 ຕື້ USD ໃນປີ 2028, ດ້ວຍລະດັບການເຕີບໂຕສະເລ່ຍຂະແໜງຕໍ່ປີແມ່ນປະມານ 6,69% ໃນໄລຍະ 2023 – 2028. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງນັກຊ່ຽວຊານ, ຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນຫຼາຍທ່ານໃນສະພາບການທີ່ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບ ສະຫະສະມາຄົມຂະແໜງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າທົ່ວໂລກ ຈັດງານວາງສະແດງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 (SEMIExpo Vietnam 2024) ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໃນຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກຈະມາເຖິງ.
ທ່ານ Christoph Prommersberger, ຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂຮນລັງ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ, ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ພວມຢູ່ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄາດຫວັງກາຍເປັນຕ່ອງໂສ້ໜຶ່ງໃນລະບົບສະໜອງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າທົ່ວໂລກຢ່າງຈະແຈ້ງ.
“ໂຮນລັງແມ່ນປະເທດນຳໜ້າໃນຂະແໜງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍເຫັນໄດ້ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດນີ້. ໂຮນລັງ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ການຮ່ວມມືນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສອງປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງນັບທັງທົ່ວຂະແໜງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າຂອງໂລກອີກດ້ວຍ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າກຽມພ້ອມສົມທົບກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອສ້າງລະບົບນິເວດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ”.