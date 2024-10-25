Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ກາຍ​ເປັນ​ຈຸດ​ໝາຍ​ປາຍ​ທາງ​ທີ່​ດູດ​ດື່ມ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ເຄິ່ງ​ຊັກ​ນຳ​ໄຟ​ຟ້າ

ຕະຫຼາດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າຈະບັນລຸ 7,01 ຕື້ USD ໃນປີ 2028, ດ້ວຍລະດັບການເຕີບໂຕສະເລ່ຍຂະແໜງຕໍ່ປີແມ່ນປະມານ 6,69% ໃນໄລຍະ 2023 – 2028.
ທ່ານ Christoph Prommersberger, ຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂຮນລັງ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (ພາບ: vneconomy.vn)

ໃນສະພາບການຂະແໜງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ຫວຽດນາມ ພວມກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງອັນດູດດື່ມໃນຂະແໜງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ດ້ວຍແງ່ຫວັງການເຕີບໂຕທີ່ໜ້າໃສແຈ້ງ. ຕະຫຼາດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າຈະບັນລຸ 7,01 ຕື້ USD ໃນປີ 2028, ດ້ວຍລະດັບການເຕີບໂຕສະເລ່ຍຂະແໜງຕໍ່ປີແມ່ນປະມານ 6,69% ໃນໄລຍະ 2023 – 2028. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງນັກຊ່ຽວຊານ, ຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນຫຼາຍທ່ານໃນສະພາບການທີ່ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບ ສະຫະສະມາຄົມຂະແໜງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າທົ່ວໂລກ ຈັດງານວາງສະແດງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 (SEMIExpo Vietnam 2024) ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໃນຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກຈະມາເຖິງ.

ທ່ານ Christoph Prommersberger, ຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂຮນລັງ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ, ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ພວມຢູ່ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄາດຫວັງກາຍເປັນຕ່ອງໂສ້ໜຶ່ງໃນລະບົບສະໜອງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າທົ່ວໂລກຢ່າງຈະແຈ້ງ.

“ໂຮນລັງແມ່ນປະເທດນຳໜ້າໃນຂະແໜງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍເຫັນໄດ້ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດນີ້. ໂຮນລັງ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ການຮ່ວມມືນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສອງປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງນັບທັງທົ່ວຂະແໜງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າຂອງໂລກອີກດ້ວຍ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າກຽມພ້ອມສົມທົບກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອສ້າງລະບົບນິເວດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປັບ​ປຸງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ກັນ​​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ໃນ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ

ປັບ​ປຸງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ກັນ​​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ໃນ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ຕຸລາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຕາມໜ່ວຍກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍຖານຂໍ້ມູນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top