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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ຊຸດ​ທີ 77 ຄົນ​ໃໝ່

ທ່ານ Csaba Kőrösi ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບຸລິມະສິດຕົ້ນຕໍໃນອາຍຸການປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 (ອາຍຸການ 2022 – 2023) ຈະລວມມີການຊຸກຍູ້ແກ້ໄຂການປະທະກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ຍົກສູງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຂອງ ສປຊ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 19 ສິງຫາ, ທີ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບທ່ານປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ຄົນໃໝ່ Csaba Kőrösi ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຈຸດໃຈກາງວຽກງານຂອງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ກໍຄືບັນດາບຸລິມະສິດ, ຄວາມສົນໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ.

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານ Csaba Kőrösi ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບຸລິມະສິດຕົ້ນຕໍໃນອາຍຸການປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 (ອາຍຸການ 2022 – 2023) ຈະລວມມີການຊຸກຍູ້ແກ້ໄຂການປະທະກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ຍົກສູງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຂອງ ສປຊ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ Csaba Kőrösi  ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ເລື່ອງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງຫວຽດນາມ ເປັນຮອງປະທານຂອງຊຸດທີ 77 ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຢາກຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສົ່ງ​ເສີມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຮູບ​ແບບ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​​ໝູນ​ວຽນ ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ແລະ ການ​ເຕີບ​ໂຕສີ​ຂຽວ

ສົ່ງ​ເສີມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຮູບ​ແບບ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​​ໝູນ​ວຽນ ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ແລະ “ການ​ເຕີບ​ໂຕສີ​ຂຽວ”

ສົ່ງເສີມພັດທະນາບັນດາຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດໝູນວຽນ ຕ້ອງແມ່ນຈຸດສຸມຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ “ການເຕີບໂຕສີຂຽວ”. ນີ້ແມ່ນສານທີ່ຍົກອອກໃນບົດລາຍງານ “ຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດໝູນວຽນ: ບົດຮຽນສາກົນ ແລະ ການໝູນໃຊ້ຢູ່ ຫວຽດນາມ”.
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