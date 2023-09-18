ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ພ້ອມກັບ ຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາວັດທະນາຖາວອນ, ຍາວນານຢູ່ ພາກພື້ນ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຮັບຮູ້ບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງຈີນໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ແລະ ວັດທະນາຖາວອນລວມຂອງພາກພື້ນ. ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອບົນຈິດໃຈເປີດອົກເປີດໃຈ, ສຸດຈິດສຸດໃຈ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ມີຄວາມສະເໝີພາບ, ເຊື່ອມຕໍ່ໜຶ່ງ ແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ ເພື່ອການວັດທະນາຖາວອນ ຂອງບັນດາຊາດໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ.
ທ່ານນາຍົດລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າໃນສະພາບການເສດຖະກິດໂລກ, ພາກພື້ນ ພວມມີການຟື້ນຟູຢ່າງຊັກຊ້າ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ,ຍິ່ງກ່ວາເວລາໃດໝົດ ອາຊຽນ ແລະ ຈີນ ຍິ່ງຕ້ອງຢຶດໝັ້ນກັບການເປີດກວ້າງຈິດໃຈຮ່ວມມື, ມີເຈດຕະນາດີໃນການຮ່ວມມື ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃນການຮ່ວມມື, ສູ້ຊົນບໍຫັນການເຄື່ອນໄຫວເສດຖະກິດ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີເປັນການເມືອງ
ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ພ້ອມກັບ ຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ປະຕິບັດສຳເລັດການເຈລະຈາຍົກລະດັບສັນຍາການຄ້າເສລີ ອາຊຽນ - ຈີນ version 3.0 ໂດຍໄວ, ຍົກລະດັບການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມທາງບົກ, ທາງລົດໄຟ, ຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບດ່ານຊາຍແດນອັດສະລິຍະເຂົ້າການເຄື່ອນໄຫວ ໃນວົງກວ້າງ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນສວາຍ ວັນທີ 17 ກັນຍາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກສະໜາມບິນສາກົນ ໜານໜິງ, ແຂວງ ກວາງສີ, ປະເທດ ຈີນກັບເມືອສະໜາມບິນສາກົນ ໂນ້ຍບາຍ, ຮ່າໂນ້ຍ ສິ້ນສຸດການເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມ (CAEXPO) ແລະ (CABIS) ຄັ້ງທີ 20 ຢ່າງສົບງາມ.