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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ດັບຫຼຽນ​ໄຊ, ຫຼຽນ​ກາ​ໃຫ້ກົມ​ກອງ​ລວມ​ໝູ່, ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​ຫ້ອງວ່າ​ການ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ລາວ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ໄດ້ຈັດພິທີປະດັບຫຼຽນກາ, ຫຼຽນໄຊ ໃຫ້ແກ່ກົມກອງລວມໝູ່ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດລາວ.
ພິທີປະດັບຫຼຽນໄຊ, ຫຼຽນກາໃຫ້ກົມກອງລວມໝູ່, ສ່ວນບຸກຄົນຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດລາວ (ພາບ: VOV)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຄົບຮອບ 49 ປີ (ວັນທີ 02 ທັນວາ 1975 – 02 ທັນວາ 2024), 104 ປີ ແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ (ວັນທີ 13 ທັນວາ 1920 - ວັນທີ 13 ທັນວາ 2024), 80 ປີ ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (22/12/1944-22/12/2024) ແລະ 35 ປີ ແຫ່ງວັນບຸນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດ (22/12/1989-22/12/2024), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ໄດ້ຈັດພິທີປະດັບຫຼຽນກາ, ຫຼຽນໄຊ ໃຫ້ແກ່ກົມກອງລວມໝູ່ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດລາວ. ນີ້ແມ່ນລາງວັນອັນສູງສົ່ງຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ບັນດາກົມກອງລວມໝູ່, ສ່ວນບຸກຄົນ ຂຶ້ນກັບຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ ທີ່ໄດ້ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນມິງເຕິມ ຕີລາຄາສູງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ກັບຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ ລາວ ໃນການເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ມານະພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຂີດພ້ອມກັບບັນດາຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ປະກອບສ່ວນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເຂົ້າໃນການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນຍາກາດວັນບຸນຄຼິດສະມາດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ໃນໂລກ

ບັນຍາກາດວັນບຸນຄຼິດສະມາດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ໃນໂລກ

ຢູ່ຖະໜົນຍາງຫຼາຍສາຍ, ພິເສດແມ່ນໂບດແຫ່ງຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບການປະດັບປະດາຢ່າງສວຍງາມ, ດຶງດູດປະຊາຊົນມາຖ່າຍຮູບ, ຕ້ອນຮັບວັນບຸນຄຼິດສະມາດດ້ວຍຄວາມສະຫງົບສຸກ.
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