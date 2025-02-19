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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ກາດ​ໃຊ້​ແຜນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ທົ່​ວ​ໂລກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫັນ​ ​ພະ​ລັງ​ງານໄຟ​ຟ້າ​ຖ່ານ​ຫີນ ໄປ​ສູ່​ພະ​ລັງ​ງານ​ສະ​ອາດ

ເປົ້າໝາຍ, ຮອດປີ 2050, ພັດທະນາແຫຼ່ງໄຟຟ້າສະອາດຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຮັບປະກັນການສະໜອງແຫຼ່ງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ລະບົບໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ.
ຍູ້ແຮງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນຢ່າງສຸດຂີດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຜະລິດໄຟຟ້າ (ພາບ: baochinhphu.vn)

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຫາກໍປະກາດໃຊ້ຂໍ້ຕົກລົງປະກາດໃຊ້ແຜນການປະຕິບັດຖະແຫຼງການທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການຫັນພະລັງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນໄປສູ່ພະລັງງານສະອາດ  (ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ແຜນການ). ແຜນການດັ່ງກ່າວໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍສັງລວມ ນັ້ນແມ່ນເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມທ່າອ່ຽງທົ່ວໂລກໃນການປ່ອຍກາກບອນຕ່ຳລົງ; ລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ; ຄົ້ນຄວ້າ, ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຈູດເຜົາ ພ້ອມກັບເຊື້ອເພີງສະອາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຢູ່ໂຮງງານພະລັງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ…. ສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ມາດຕະການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ຫັນປ່ຽນພະລັງງານເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາບັນລຸໄດ້ລະດັບປ່ອຍອາຍພິດລົງເປັນລະດັບ “0” ໃນປີ 2050. ເປົ້າໝາຍ, ຮອດປີ 2050, ພັດທະນາແຫຼ່ງໄຟຟ້າສະອາດຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຮັບປະກັນການສະໜອງແຫຼ່ງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ລະບົບໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)

ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ກຸມພາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ດ້ວຍຈຳນວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 463/485 ເຂົ້າຮ່ວມການລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ, ກວມເອົາອັດຕາ 96,86%. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ 01 ມີນາ 2025.
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