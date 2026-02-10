ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຖືການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນກັບຈີນແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ກຸມພາ, ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ເຄືອເວີຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງສປ.ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນແນວທາງການຕ່າງປະໄທດ ເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາ, ຫັນການພົວພັນທາງການທູດເປັນ ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຫຼາຍຝ່າຍ, ໃນນັ້ນຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນກັບຈີນ ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຄົ້ນສະເໝີປາຍ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພາວະວິໄສ, ການຄັດເລືອກຍຸດທະສາດ, ທຳມະຊາດ ແລະ ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີສອງຝ່າຍ ປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ເພີ່ມທະວີ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສອງຝ່າຍ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື, ສົ່ງເສີມບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຍູ້ແຮງການພົບປະແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມືໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
ສ່ວນທ່ານ ເຄືອເວີຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈີນ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນກັບຫວຽດນາມ, ທ່ານພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ທິດສະດີກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງພັກ, ຄຸ້ມຄອງປະເທດຊາດ, ຍົກລະດັບການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຈຸດສຸມ, ເປັນປະຈຳ ລວມມີການທູດ, ການປ້ອງກັນຊາດ.