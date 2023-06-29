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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ປະ​ເທດ

ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາໝາກຜົນໃນການຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ.
ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ ມອບຊໍ່ດອກໄມ້ໃຫ້ແກ່ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກ ປຊຊ ປະຕິວັດ ລາວ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 40 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ມິຖຸນາ, ຄະນະຜູ້ແທນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ  ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ໄດ້ໄປສຳນັກງານໃຫຍ່ ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ເພື່ອອວຍພອນ.

ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ   ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາໝາກຜົນໃນການຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນໃນບັນດາຂົງເຂດ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວັງວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສອງປະເທດ ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.

ສ່ວນທ່ານ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ໄດ້ຂອບໃຈຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກກອມມຸນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊິ່ງຍາມໃດກໍ່ໜູນຊ່ວຍ, ສົມທົບກັບຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍຄະນະປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ເຊິ່ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມອບໝາຍໃຫ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍູ້ແຮງການສົ່ງອອກເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍການເຕີບໂຕ 6% ໃນ ປີ 2023

ຍູ້ແຮງການສົ່ງອອກເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍການເຕີບໂຕ 6% ໃນ ປີ 2023

5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ວົງເງິນສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ມີຫລາຍປະເພດສິນຄ້າສົ່ງອອກຫລັກແຫລ່ງ ມີການຫລຸດລົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍສັນຍານທີ່ດີຂຶ້ນຂອງບັນດາປະເພດສິນຄ້າກະສິກຳເຊັ່ນ: ເຂົ້າສານ, ຜັກ ໝາກໄມ້; ການສົ່ງອອກໃນເດືອນພຶດສະພາແມ່ນເຕີບໂຕສູງກວ່າເດືອນ ເມສາ; ການສົ່ງອອກເກີນດຸນ 5 ເດືອນບັນລຸເກືອບ 10 ຕື້ USD, ສະພາບເງິນເຟີ້ຢູ່ບາງຕະຫຼາດຫຼຸດລົງ, ຄວາມຕ້ອງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ… ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ, ສະຫະສະມາຄົມ, ຂະແຫນງສິນຄ້າຂອງຫວຽດນາມ, ຄາດຄະເນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງອອກຂອງຫວຽດນາມ ຈະຟື້ນຕົວຄືນໃໝ່ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ.
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