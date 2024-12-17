ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ໃຫ້ໄດ້
ໃນທ່າອ່ຽງຫັນລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ການຜັນແປຢ່າງສັບສົນກ່ຽວກັບພູມີສາດການເມືອງໃນໂລກ, ຫວຽດນາມ ພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນເປັນສະຖານທີ່ທີ່ດູດດື່ມສຳລັບນັກລົງທຶນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ດ້ວຍທ່າໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງ, ເຊັ່ນ: ຄວາມຕັດສິນໃຈດ້ານການເມືອງສູງ, ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ສະດວກ, ກຳລັງແຮງງານມີຄຸນນະພາບ, ມີບໍລິມາດດິນປະເສີດຫຼາຍອັນດັບທີ 2 ໃນໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ຍັງມີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານກັບເກືອບທຸກປະເທດທີ່ມີຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າພັດທະນາ… ນີ້ແມ່ນທ່າໄດ້ປຽບອັນໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສາມາດສ້າງຂີດໝາຍໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າທົ່ວໂລກນີ້.
ຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ, ວິວັດທະນາການ, ການກຳນົດທິດລະອຽດ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດຫຼາຍຢ່າງເພື່ອສ້າງລະບົບນິເວດພັດທະນາອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2050; ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຮັບໃຊ້ຂະແໜງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າຮອດປີ 2030, ກຳນົດທິດຮອດປີ 2050”. ປັດຈຸບັນ, ທົ່ວປະເທດມີ 174 ໂຄງການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ໃນຂົງເຂດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ດ້ວຍຍອດທຶນຈົດທະບຽນເກືອບ 11,6 ຕື້ USD. ໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້, ກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີອັນດັບ 1 ໃນໂລກ NVIDIA ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນ AI ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແມ່ນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳທີ່ຈຸດພິເສດສະເພາະ, ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີເງິນລົງທຶນຈຳນວນຫຼາຍ, ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສູງກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ, ການແກ້ງແຍ້ງສູງໃນການດຶງດູດການລົງທຶນ, ຫວຽດນາມ ກຳນົດວ່າ ຕ້ອງມີຄວາມຕັດສິນໃຈສູງກວ່າ ແລະ ມີວິວັດທະນາການລະອຽດ. ໃນກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ຄວາມຕັດສິນໃຈຕ້ອງສະແດງດ້ວຍການກະທຳທີ່ລະອຽດ, ມີແບບມີແຜນ, ມີວິທະຍາສາດ, ຂ້ຽວຂາດ, ມີຈຸດສຸມ, ປະຕິບັດວຽກໃດໃຫ້ແລ້ວວຽກນັ້ນ. ມີພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ອີງໃສ່ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່ໄດ້, ໃນນັ້ນ ອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂົງເຂດຈຸດສຸມໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດພັດທະນາ”.
ໄປຄຽງຄູ່ການສະຫງວນແຫຼ່ງກຳລັງປະຕິບັດສຳເລັດ 3 ເສົາຄ້ຳໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແມ່ນກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຫວຽດນາມ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ລັດຖະບານ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຈັດແບ່ງແຫຼ່ງທຶນໜູນຊ່ວຍປະຕິບັດໜ້າທີ່ນີ້, ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030 ຢ່າງໜ້ອຍສຸດມີວິສະວະກອນ 5.000 ຄົນ ທີ່ມີວິຊາສະເພາະລົງເລິກກ່ຽວກັບປັນຍາປະດິດ, ບຳລຸງສ້າງລົງເລິກ ໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ 1.300 ຄົນ ທີ່ສິດສອນຢູ່ສະຖານບັນຄົ້ນຄວ້າ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ຮາກຖານການສຶກສາ ແລະ ວິສາຫະກິດແຫ່ງຕ່າງໆ.
ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນ ເພື່ອພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ
ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນດາມາດຕະການສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດໃນຂົງເຂດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ສ້າງພືິ້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ຄົບຊຸດ ຮັບໃຊ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືສາກົນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍກ່ຽວກັບທາດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ. ທ່ານ ໂດ໊ນາມຈູງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມອຸດສາຫະກຳຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຫວຽດນາມ ກຳນົດເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມທຸກຂັ້ນຕອນໃນລະບົບສະໜອງຕາມວິວັດທະນາການ. ນັ້ນແມ່ນຍາດແຍ່ງທ່າອ່ຽງໂລກສ້າງໂຄງປະກອບຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າຕາມທິດຜົນປະໂຫຍດບວກ 1, ໃນນັ້ນ ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມກາຍເປັນສະຖານທີ່ບວກ 1, ໝາຍຄວາມວ່າ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາປະເທດອື່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ ໃນລະບົບສະໜອງນີ້, ດຶງດູດວິສາຫະກິດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າແຖວໜ້າໂລກລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ.”
ຕໍ່ໜ້າຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ Mariam Sherman, ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ:
“ເຖິງວ່າພວມຢູ່ໃນໄລຍະພັດທະນາເບື້ອງຕົ້ນກໍ່ຕາມ, ແຕ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດສົ່ງອອກທາດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ 3 ໄປຍັງ ອາເມລິກາ ໃນປີ 2023 ດ້ວຍລາຍໄດ້ທີ່ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ 20,1 ຕື້ USD ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຄືດັ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາສູນຜະລິດແຖວໜ້າໃນພາກພື້ນ. ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີທົ່ວໂລກຄື Samsung, Intel ແລະ Apple ໄດ້ສ້າງຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງຢູ່ ຫວຽດນາມ. ບັນດາບໍລິສັດເຕັກໂລໂນຢີແຖວໜ້າໂລກຄື Nvidia, Meta ແລະ Google ພວມຍູ້ໄວການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມພ້ອມຂອງ ຫວຽດນາມ ເມື່ອກາຍເປັນສູນເຕັກໂລໂນຢີສູງຢູ່ ອາຊີ.”
ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈສູງຂອງລັດຖະບານ, ດ້ວຍບັນດາມາດຕະການ ແລະ ວິວັດທະນາການລະອຽດ, ຫວຽດນາມ ພວມມານະພະຍາຍາມຍາດແຍ້ງກາລະໂອກາດເພື່ອພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າຢ່າງວ່ອງໄວ, ເຂັ້ມແຂງ, ນຳ ຫວຽດນາມ ກ້າວກະໂດດຂັ້ນເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ ເມື່ອເຕັກໂລໂນຢີສວມບົດບາດເປັນແກ່ນສານ./.