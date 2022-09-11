ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ກັບ ລາວ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ອາລູນໄຊ ສູນນະລາດ ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ ອາລູນໄຊ ສູນນະລາດ ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ (ພາບ: TTXVN)
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຈະປະຕິບັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ໂດຍຕີລາຄາສູງ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ແລະ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງ ໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນຫວຽດນາມ - ລາວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຫ້ອງວ່າການ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນແບ່ງປັນ, ແລກປ່ຽນປະສົບການ ໃນການແກ້ໄຂວຽກງານ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ນັບມື້ນັບຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານເປັນເສນາທິການລວບລວມໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງສອງປະເທດໃນການບໍລິຫານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໄປລາວ ແລະ ນຳວິສາຫະກິດລາວ ມາຫວຽດນາມ ຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ.
ສ່ວນທ່ານ ອາລູນໄຊ ສູນນະລາດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລາວ, ການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ທັນການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທ່ານກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ຍາມໃດລາວກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ, ປາດຖະໜາ ຢາກຮັກສາ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)