ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ໜຶ່ງລາງວັນໃນ ງານມະຫາກຳຟິມຮູບເງົາສາກົນ ອາຊຽນ
ຕົວລະຄອນ Kim Bao ໂດຍ Kim B ສະແດງໃນຮູບເງົາ “ຄ່ຳຄືນທີ່ຮຸ່ງເຮືອງເຫຼືອງເຫຼື້ອມ” ແມ່ນຕົວລະຄອນທຳອິດທີ່ນາງສວມບົດ ໃນຂົງເຂດຮູບເງົາ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, Kim B ບໍ່ແມ່ນນັກສະແດງເປັນມືອາຊີບ, ເຊິ່ງເປັນນັກຊ່ຽວຊານໃນການແຕ່ງກາຍ ແລະ ເຄີຍແຕ່ງກາຍໃຫ້ຫຼາຍໂຄງການຮູບເງົາທີ່ມີຊື່ສຽງ ໂດຍໄດ້ຖ່າຍທຳຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ຮູບເງົາ “ຄ່ຳຄືນທີ່ຮຸ່ງເຮືອງເຫຼືອງເຫຼື້ອມ” ມີເນື້ອໃນກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວຢູ່ ຫວຽດນາມ ໂດຍນັກກຳກັບການສະແດງຊາວ ອາເມລິກາ Aaron Toronto ພ້ອມກັບພັນລະຍາ ນັກສະແດງ Nha Uyen ພ້ອມທັງເປັນນາງເອກຂອງຮູບເງົາດັ່ງກ່າວ ແລະ ທັງເປັນຜູ້ແຕ່ງຮູບເງົາ. ນັກກຳກັບ Aaron Toronto ໄດ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ມາເປັນເວລາ 16 ປີ ແລະ ມີການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບປະເພນີຈັດງານສົບຂອງຊາວພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ມາຫຼາຍປີ ກ່ອນທີ່ປະຕິບັດຮູບເງົາດັ່ງກ່າວ.