Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ ແລະ ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ຮ່ວ​ມ​ມື​ຂອງ APEC ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ຍົກອອກບັນດາບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສະພາບການເສດຖະກິດຂອງໂລກປັດຈຸບັນ. ເພື່ອ APEC ສືບຕໍ່ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກຳແໜ້ນບັນດາກາລະໂອກາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ APEC ຄັ້ງທີ 31 (ພາບ: TTXVN )

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ພະຈິກ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ນະຄອນ Lima, ເປຣູ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການນຳບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ຄັ້ງທີ 31. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີບັນດາການນຳ ແລະ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ 21 ພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ ແມ່ນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF).

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ຍົກອອກບັນດາບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສະພາບການເສດຖະກິດຂອງໂລກປັດຈຸບັນ. ເພື່ອ APEC ສືບຕໍ່ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກຳແໜ້ນບັນດາກາລະໂອກາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີ 3 ການກຳນົດທິດໃນການຮ່ວມມືໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ APEC ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ: ໜຶ່ງແມ່ນສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນເປັນເສລີພາບ, ປັບປຸງລະບົບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍອີງຕາມກົດໝາຍ; ສອງແມ່ນຍູ້ແຮງບັນດາໂຄງການຮ່ວມມື, ຂໍ້ລິເລີ່ມກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕກວມລວມ, ເຕັກໂນໂລຢີກວມລວມ. ສາມແມ່ນ ຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງລະບອບລະບຽບການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທົ່ວໂລກຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ​ເຫດ​ການ​ເຕົ້ມ​ໂຮມ​ຢູ່​ພາກ​ເໜືອຄົບ​ຮອບ 70 ປີ​

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ​ເຫດ​ການ​ເຕົ້ມ​ໂຮມ​ຢູ່​ພາກ​ເໜືອຄົບ​ຮອບ 70 ປີ​

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງເຫດການເຕົ້າໂຮມຢູ່ພາກເໜືອ ຄົບຮອບ 70 ປີ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 16 ພະຈິກ ໂດຍໂທລະພາບຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງ ສົມທົບກັນປະຕິບັດລາຍການຖ່າຍທອດສົດທາງໂທລະພາບ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ” ຢູ່ 3 ສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນ: ກາເມົາ, ຫ໋າຍຝ່ອງ ແລະ ແທັງຮວາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top