ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການກຳນົດທິດຮ່ວມມືຂອງ APEC ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ພະຈິກ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ນະຄອນ Lima, ເປຣູ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການນຳບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ຄັ້ງທີ 31. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີບັນດາການນຳ ແລະ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ 21 ພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ ແມ່ນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF).
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ຍົກອອກບັນດາບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສະພາບການເສດຖະກິດຂອງໂລກປັດຈຸບັນ. ເພື່ອ APEC ສືບຕໍ່ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກຳແໜ້ນບັນດາກາລະໂອກາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີ 3 ການກຳນົດທິດໃນການຮ່ວມມືໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ APEC ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ: ໜຶ່ງແມ່ນສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນເປັນເສລີພາບ, ປັບປຸງລະບົບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍອີງຕາມກົດໝາຍ; ສອງແມ່ນຍູ້ແຮງບັນດາໂຄງການຮ່ວມມື, ຂໍ້ລິເລີ່ມກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕກວມລວມ, ເຕັກໂນໂລຢີກວມລວມ. ສາມແມ່ນ ຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງລະບອບລະບຽບການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທົ່ວໂລກຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.