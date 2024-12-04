ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳທີ 2 ໃນການແຂ່ງຂັນຊິງຊະນະເລີດ ມວຍເທັກຄອນໂດ ໂລກປີ 2024
ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ທັນວາ, ນັກກິລາ 3 ຄົນ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ລວມມີ ເຈົາຕວຽດເວິນ, ຫງວຽນທິເລະກິມ ແລະ ລຽນທິຕວຽດມາຍ ໄດ້ເອົາຊະນະບັນດານັກກິລາ ສ.ເກົາຫຼີ ເພື່ອຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ ໃນເນື້ອໃນການແຂ່ງຂັນທິມຍິງລວມໝູ່ U50, ໃນການແຂ່ງຂັນຊິງຊະນະເລີດເທັກຄອນໂດໂລກປີ 2024 ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ ຮົ່ງກົງ (ຈີນ) ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກກິລາ 1.727 ຄົນ ມາຈາກ 77 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ. ທິມຊາດ ຫວຽດນາມ ມີ 47 ຄົນ ແລະ ຈະແຂ່ງຂັນຮອດວັນທີ 4 ທັນວາ ຈຶ່ງອັດລົງ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນມື້ແຂ່ງຂັນທຳອິດ, ວັນທີ 30 ພະຈິກ, ພາຍຫຼັງ 8 ປີ, ທິມກິລາ ເທັກຄອນໂດ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳໃນເນື້ອໃນການແຂ່ງຂັນປະດິດຄິດສ້າງສຳລັບນັກກິລາ 17 ປີ ຂຶ້ນໄປ.