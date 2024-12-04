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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຄວ້າ​ໄດ້ຫຼຽນ​ຄຳ​ທີ 2 ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຊິງ​ຊະ​ນະ​ເລີດ ມວຍເທັກ​ຄອນ​ໂດ ໂລ​ກ​ປີ 2024

ນັກກິລາ 3 ຄົນ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ລວມມີ ເຈົາຕວຽດເວິນ, ຫງວຽນທິເລະກິມ ແລະ ລຽນທິຕວຽດມາຍ ໄດ້ເອົາຊະນະບັນດານັກກິລາ ສ.ເກົາຫຼີ ເພື່ອຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ ໃນເນື້ອໃນການແຂ່ງຂັນທິມຍິງລວມໝູ່ U50, ໃນການແຂ່ງຂັນຊິງຊະນະເລີດເທັກຄອນໂດໂລກປີ 2024 ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ ຮົ່ງກົງ (ຈີນ).
ນັກກິລາ 3 ຄົນ ຂອງ ຫວຽດນາມ (ພາບ: WTF)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ທັນວາ, ນັກກິລາ 3 ຄົນ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ລວມມີ ເຈົາຕວຽດເວິນ, ຫງວຽນທິເລະກິມ ແລະ ລຽນທິຕວຽດມາຍ ໄດ້ເອົາຊະນະບັນດານັກກິລາ ສ.ເກົາຫຼີ ເພື່ອຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ ໃນເນື້ອໃນການແຂ່ງຂັນທິມຍິງລວມໝູ່ U50, ໃນການແຂ່ງຂັນຊິງຊະນະເລີດເທັກຄອນໂດໂລກປີ 2024 ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ ຮົ່ງກົງ (ຈີນ) ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກກິລາ 1.727 ຄົນ ມາຈາກ 77 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ. ທິມຊາດ ຫວຽດນາມ ມີ 47 ຄົນ ແລະ ຈະແຂ່ງຂັນຮອດວັນທີ 4 ທັນວາ ຈຶ່ງອັດລົງ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນມື້ແຂ່ງຂັນທຳອິດ, ວັນທີ 30 ພະຈິກ, ພາຍຫຼັງ 8 ປີ, ທິມກິລາ ເທັກຄອນໂດ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳໃນເນື້ອໃນການແຂ່ງຂັນປະດິດຄິດສ້າງສຳລັບນັກກິລາ 17 ປີ ຂຶ້ນໄປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນ​ຄົນ​ພິ​ກາ​ນ​ສາ​ກົນ (ວັນ​ທີ 3 ທັນ​ວາ): ຫວຽດ​ນາມ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ສ້າງ​​ວຽກເຮັດ​ງານ​ທຳ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ພິ​ການ

ວັນ​ຄົນ​ພິ​ກາ​ນ​ສາ​ກົນ (ວັນ​ທີ 3 ທັນ​ວາ): ຫວຽດ​ນາມ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ສ້າງ​​ວຽກເຮັດ​ງານ​ທຳ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ພິ​ການ

ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ເປັນປົກກະຕິ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບວົງຄະນະຍາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ… ຊຸມປີຜ່ານມາ, ວຽກງານສອນວິຊາຊີບ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນພິການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສັງຄົມໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ການຊີ້ນຳປະຕິບັດຈາກພັກ, ລັດ ແລະ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ.
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