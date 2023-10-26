ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມທຸກການກະທຳບຸກໂຈມຕີສາມັນຊົນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພົນລະເຮືອນ ໃນການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ - ປາແລັດສະຕິນ 26/10/2023 ວັນທີ 24 ຕຸລາ, ຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໄດ້ຈັດການປຶກສາຫາລືເປີດກ່ຽວກັບ “ສະພາບການຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ, ລວມທັງບັນຫາ ປາແລັດສະຕິນ”, ສຸມໃສ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ພວມເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ປາແລັດສະຕິນ ແຕ່ວັນທີ 7 ຕຸລາ ມາຮອດປັດຈຸບັນ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ (ພາບ: ນັກຂ່າວ VOV ປະຈຳ ອາເມລິກາ)ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ກ່າວປະຮາມການກະທຳບຸກໂຈມຕີຢ່າງແຮງ ແນໃສ່ສາມັນຊົນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພົນລະເຮືອນ. ຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນ, ພິເສດແມ່ນທຸກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອຢຸດຕິການປະທະກັນ, ເຊື່ອມຕໍ່ການເຈລະຈາຄືນໃໝ່, ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳຢ່າງທັນການ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ບັນດາພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ກໍສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມ 4 ຝ່າຍກ່ຽວກັບສັນຕິພາບຢູ່ຕາເວັນອອກກາງເຄື່ອນໄຫວຄືນໃໝ່; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍກັບຄືນສູ່ການເຈລະຈາ ເພື່ອແກ້ໄຂກົກປາຍສາຍເຫດ, ມຸ່ງໄປເຖິງການບັນລຸໄດ້ມາດຕະການສອງລັດ ດ້ວຍ Jerusalem ຕາເວັນອອກແມ່ນນະຄອນຫຼວງຂອງ ລັດ ປາແລັດສະຕິນ ແລະ ເສັ້ນຊາຍແດນກ່ອນປີ 1967, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ບັນດາມະຕິກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປຊ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)