ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງອົງການພະລັງງານສາກົນຢ່າງເປັນທາງການ
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂ, ທ່ານປ.ອ Fatih Birol ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ IEA ເນັ້ນໜັກວ່າການຮ່ວມມືມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງລະບົບພະລັງງານທົ່ວໂລກທີ່ປອດໄພ, ຍືນຍົງ ແລະ ຮັບປະກັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ທຸກປະເທດ. ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າດ້ວຍປະຊາຊົນກວ່າ 100 ລ້ານຄົນ ພ້ອມກັບແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ອຸດົມສົມບູນຄືໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ, ໄຟຟ້າແຮງນ້ຳ, ອາຍແກັດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ໃນອະນາຄົດ, ຫວຽດນາມ ຈະສວມບົບດາດເຊື່ອມຕໍ່ສຳຄັນໃນ IEA.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຈິງດຶກຫ໋າຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມປະຈຳ ຝລັ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ IEA ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດເມື່ອປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່, ຢຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍນຳການປ່ອຍທາດ ກາກບອນລົງລະດັບ 0 ແລະ ຫັນພະລັງງານເປັນສີຂຽວ.