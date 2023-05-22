ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມເຊີດຊູລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ເພິ່ງຕົນເອງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ໃນໂຄງການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳພັດທະນາ (G7) ເປີດກວ້າງ ຢູ່ Hiroshima (ຍີ່ປຸ່ນ), ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ “ມານະພະຍາຍາມເພື່ອໂລກຍືນຍົງ”
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກເຖິງສານພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການຫຼຸດຜ່ອນປ່ອຍອາຍພິດ ແລະ ຫັນປ່ຽນພະລັງງານພຽງແຕ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຜ່ານວິທີການສຳຜັດທົ່ວໂລກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ເຊີດຊູລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ເພິ່ງຕົນເອງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ ແມ່ນກຳລັງໜູນຫຼັກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ແມ່ນວິທີການແກ້ໄຂຂອງບັນຫາ ທັງມີການເຕີບໂຕໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ, ສະເໜີໃຫ້ບັນດາປະເທດ G7 ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນເຕັກໂນໂລຢີ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ວິທີການບໍລິຫານ, ສ້າງລະບົບນິເວດແຫ່ງການພັດທະນາພະລັງງານສະອາດ.