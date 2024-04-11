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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິ​ກ ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ ​ອົງ​ການ​ສ​ປ​ຊ ກ​່ຽວ​ກັບຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ ແລະ ​ການມອບ​ສິດ​ໃຫ້​ແກ່​ແມ່​ຍິງ ອາ​ຍຸ​ການ 2025 - 2027

ວັນທີ 9 ເມສາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ອາເມລິກາ, ສະພາເສດຖະກິດສັງຄົມ ສປຊ (ECOSOC) ໄດ້ເລືອກເອົາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ສະພາບໍລິຫານ ອົງການສປຊ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ (UN Women)ອາຍຸການ 2025 - 2027.
  ກອງປະຊຸມເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກ ສະພາບໍລິຫານງານ ອົງການສປຊ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ອາຍຸການ 2025 - 2027  
ດ້ວຍການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາ, ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນປີ 2025 ຈົນຮອດໝົດປີ 2027, ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການປະສານງານສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດໃຫຍ່ຂອງ UN Women, ຮັບປະກັນບັນດາຍຸດທະສາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການນີ້ມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນປະເໝີປາຍດ້ວຍບັນດາເປົ້າໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍສັງລວມຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ ຊາຍ ແລະ ການມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ. ໂດຍແມ່ນສະມາຊິກຂອງ ສະພາ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມວິວັດການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ບັນດາແຜນການ, ລາຍການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ຄືບັນດາການກຳນົດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດລະບຽບການບໍລິຫານ, ການເງິນ ແລະ ງົບປະມານຂອງ UN Women.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທ​ດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທ​ດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ, ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
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