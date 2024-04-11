ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ສະພາບໍລິຫານງານ ອົງການສປຊ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ອາຍຸການ 2025 - 2027 11/04/2024 ວັນທີ 9 ເມສາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ອາເມລິກາ, ສະພາເສດຖະກິດສັງຄົມ ສປຊ (ECOSOC) ໄດ້ເລືອກເອົາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ສະພາບໍລິຫານ ອົງການສປຊ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ (UN Women)ອາຍຸການ 2025 - 2027. ກອງປະຊຸມເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກ ສະພາບໍລິຫານງານ ອົງການສປຊ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ອາຍຸການ 2025 - 2027 ດ້ວຍການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາ, ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນປີ 2025 ຈົນຮອດໝົດປີ 2027, ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການປະສານງານສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດໃຫຍ່ຂອງ UN Women, ຮັບປະກັນບັນດາຍຸດທະສາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການນີ້ມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນປະເໝີປາຍດ້ວຍບັນດາເປົ້າໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍສັງລວມຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ ຊາຍ ແລະ ການມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ. ໂດຍແມ່ນສະມາຊິກຂອງ ສະພາ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມວິວັດການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ບັນດາແຜນການ, ລາຍການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ຄືບັນດາການກຳນົດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດລະບຽບການບໍລິຫານ, ການເງິນ ແລະ ງົບປະມານຂອງ UN Women. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)