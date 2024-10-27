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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດສ້າງ​ຕັ້ງ​ກຸ່ມ​ເພື່ອນ​ມິດ​ສົ​ນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ຂອງ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທະ​ເລ

ສ່ວນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາປະເທດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງ, ນຳພາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເຂົ້າໃນການຍົກສູງບົດບາດ, ພາບພົດຂອງກຸ່ມເພື່ອນມິດຢູ່ ສປຊ.
ຫວຽດນາມເປັນປະທານການແລກປ່ຽນກັບບັນດາປະເທດສ້າງຕັ້ງກຸ່ມເພື່ອນມິດສົນທິສັນຍາ ຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ (ພາບ: VOV)

ວັນທີ 24 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ ໄດ້ດຳເນີນການເຮັດວຽກລະຫວ່າງຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ 11 ປະເທດ ສ້າງຕັ້ງ ກຸ່ມເພື່ອນມິດສົນທິສັນຍາ ຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ (UNCLOS). ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ ຜູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນໄລຍະ 30 ປີຜ່ານມາ, UNCLOS ແມ່ນຂອບເຂດດ້ານນິຕິກຳທີ່ໝັ້ນແກ່ນ ເພື່ອຊຸກກຍູ້ການຮ່ວມືມ, ຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງບັນດາປະເທດທາງທະເລ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເປົ້າໝາຍເລກທີ 14 ກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ ທະເລແບບຍືນຍົງ. ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສ້າງຕັ້ງ ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນ, ແບ່ງປັນຂໍ້ລິເລີ່ມ ເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມເພື່ອນມິດເສີມຂະຫຍາຍກ່ວາອີກບົດບາດໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄູນຄ່າ ແລະ ພະລັງຊິວິດຂອງ UNCLOS.

ສ່ວນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາປະເທດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງ, ນຳພາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເຂົ້າໃນການຍົກສູງບົດບາດ, ພາບພົດຂອງກຸ່ມເພື່ອນມິດຢູ່ ສປຊ. ບັນດາປະເທດຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມໄດ້ສ້າງເວທີປາໄສ ເພື່ອແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບບັນດາແງ່ມູມທີ່ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທະເລ, ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນຄຸນຄ່າຂອງ UNCLOS ໃນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ຢູ່ທະເລ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ ຕ່ຳ ​ມາ​ເລ​ເຊຍ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຢ່າງ​​ທາງ​ການ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ ຕ່ຳ ​ມາ​ເລ​ເຊຍ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຢ່າງ​​ທາງ​ການ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ໃນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ, ການນຳພັກ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ… ໄດ້ຢັ້ງຢືນຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ມາເຊເຊຍຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ.
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