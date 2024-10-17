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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ສ້າງ​ຕັ້ງເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ທົ່ວ​ໂລກ​ເພື່ອ​ແບ່ງ​ປັນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ ແລະ ຊຸກ​ຍູ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ສີ​ຂຽວ

ໃນລະຫວ່າງສອງວັນຄືວັນທີ 14 – 15 ຕຸລາ ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ອາເມລິກາ, ຄະນະກຳມະການກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນຂອງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ສປຊ ຊຸດທີ 77 ໄດ້ດຳເນີນວາລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊີວະນາໆພັນ.
ທ່ານອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຮ່ວາງງວຽນ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ

ທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື, ບັນດາປະເທດໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວະນາໆພັນອ່ອນໂຊມລົງ ເຊິ່ງກໍ່ຜົນກະທົບຢ່າງຫຍໍ້ທໍ້ຕໍ່ການປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ຮຽກຮ້ອງປະຊາຄົມສາກົນເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນວິວັດການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG).

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຮ່ວາງງວຽນ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນສະພາບການກ່ວາ 80%ລະດັບຄາດໝາຍກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງພວມໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຊັກຊ້າ, ບັນດາປະເທດຄວນມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ SDG (2023) ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດ (2024) ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເພື່ອນຳການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ກັບຄືນສູ່ແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ ວື່​ອາ​ຢິງ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ ວື່​ອາ​ຢິງ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ເລື່ອງນັບແຕ່ປີ 2009 ກອງທຶນຈັດການມອບລາງວັນວື່ອາຢິງ ເພື່ອແນໃສ່ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນບັນດາສ່ວນບຸກຄົນ, ໝູ່ຄະນະທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຮ່ຳຮຽນ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ວັດທະນະທຳສິລະປະ, ກິລາ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ…
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