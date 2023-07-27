Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ສ້າງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທົ່ວ​ໂລກ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາມົນ​ລະ​ພິດ​ປາຼດ​ສ​ຕິກ

ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຍົກສູງລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ທະເລ ແລະ ໝູ່ເກາະ, ພິເສດແມ່ນບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການອະນຸລັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນທະເລ, ສິ່ງແວດລ້ອມທະເລ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສຳມະນາ EPPIC (ພາບ: Vietnam+)

ໂດຍແມ່ນປະເທດສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາຄູ່ຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມບັນດາທະເລຢູ່ເຂດອາຊີຕາເວັນອອກ(PEMSEA), ໃນລະດັບພາກພື້ນ, ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງການເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາ ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງທົ່ວໂລກແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະພິດປາຼດສຕິກ.

ຜ່ານການພ້ອມກັນສ້າງຂໍ້ຕົກລົງ, ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈສະໜິດຕິດພັນ ເພື່ອພ້ອມກັບປະຊາຄົມສາກົນ ແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະພິດຂີ້ເຫຍື້ອປຼາດສຕິກ. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ ເຈືອງດຶກຈີ, ຮອງຫົວໜ້າກົມທະເລ ແລະ ໝູ່ເກາະ ຫວຽດນາມ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ)  ຢູ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ມຸ່ງໄປເຖິງຂໍ້ຕົກລົງທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບບັນຫາມົນລະພິດປຼາດສິກ ໂດຍກົມທະເລ ແລະ ໝູ່ເກາະ ຫວຽດນາມ ແລະ  ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ສົມທົບກັນຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ກໍລະກົດ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ຕາມທ່ານ ເຈືອງດຶກຈີ ແລ້ວ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຍົກສູງລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ທະເລ ແລະ ໝູ່ເກາະ, ພິເສດແມ່ນບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການອະນຸລັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນທະເລ, ສິ່ງແວດລ້ອມທະເລ, ກໍ່ຄືແກ້ໄຂບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອປຼາດສຕິກ ຢູ່ມະຫາສະມຸດ. ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມນີ້ແມ່ນແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລຕາມທິດຍືນຍົງ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ເອກະສານຮ່ວມ, ຮ່າງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະພິດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສົນທິສັນຍາທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບມົນລະພິດປຼາດສຕິກ. ຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມມືນີ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈລວມໃນການຕ້ານບັນຫາມົນລະພິດປຼາດສະຕິກ ຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ຍິ່ງກ່ວານັ້ນອີກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນຊົນ ໂອຕາຣິດ ຕີລາຄາສູງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ

ສື່ມວນຊົນ ໂອຕາຣິດ ຕີລາຄາສູງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ

ພະລັງງານທົດແທນແມ່ນຈຸດສຸມຂອງການພົບປະ, ເຮັດວຽກຢູ່ວັງ Esterházy, ລະຫວ່າງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ກັບອຳນາດການປົກຄອງລັດ Burgenland.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top