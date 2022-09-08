ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ອາຊີ - ປາຊີຟິກ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນສະພາບການເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າໂລກ ພວມປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການທີ່ມີລັກສະນະທົ່ວໂລກ, ຫວຽດນາມ ມີແຜນນະໂຍບາຍສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ແລະ ຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ແທດຈິງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ (ພາບ: VGP)
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງການນຳຂັ້ນສູງ ແລະ ລັດຖະບານ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສເສດຖະກິດຝ່າຍຕາເວັນອອກ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ Vladivostok, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ, ຕາມຮູບແບບທາງໄກ. ເວທີປາໄສມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Putin ແລະ ການນຳຂອງຫຼາຍປະເທດຄື: ຈີນ, ອາກເມເນຍ, ມົງໂກນ, ຫວຽດນາມ…
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນສະພາບການເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າໂລກ ພວມປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການທີ່ມີລັກສະນະທົ່ວໂລກ, ຫວຽດນາມ ມີແຜນນະໂຍບາຍສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ແລະ ຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ແທດຈິງ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັກສາການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບສູງ, ຮັບປະກັນຄວາມດູນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ສະພາບການດ້ານການເມືອງ - ສັງຄົມມີສະຖຽນລະພາບ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ, ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຢ່າງຮອບດ້ານ.\
ກ່ຽວກັບການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ, ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນທຸກຂະແໜງການ, ຂົງເຂດທີ່ມີທ່າແຮງ, ຍາດແຍງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍົກລະດັບສັນຍາການຄ້າເສລີລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນເສດຖະກິດ ອາຊີ - ເອີລົບ (EAEU) ໂດຍໄວ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)