ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ໜູນຊ່ວຍ ລາວ ສ້າງກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ
ຫວຽດນາມ ໜູນຊ່ວຍ ລາວ ສ້າງກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທີ່ບັນດາການພົບປະກັບການນຳກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 09 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດຕິດຕາມກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງ 2 ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
ທີ່ການພົບປະ, 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ຢືນຢັນຄວາມປາດຖະໜາຢາກປັບປຸງ ແລະ ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ແລະ ກອງທັບ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ, 2 ຝ່າຍເປັນເອກະພາບຈະຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 2 ປະເທດອະນຸມັດຜ່ານໃນແຜນການຮ່ວມມືປີ 2025; ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ; ຮັກສາບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ຄື: ການພົວພັນແລກປ່ຽນນາຍທະຫານໜຸ່ມກອງທັບ 2 ປະເທດ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ…
ທີ່ການພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານພົນໂທ ວົງຄຳ ພົມມະກອນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ປາດຖະໜາວ່າ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ລັດຖະບານ ລາວ ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນ, ມີບັນດາວິສາຫະກິດກອງທັບ ຫວຽດນາມ ທີ່ລົງທຶນຢູ່ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນບັນດາຂົງເຂດ, ຄື: ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຫັນປະເທດຊາດເປັນດີຈີຕອນ, ໄປສະນີ…