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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ໜູນຊ່ວຍ ລາວ ສ້າງກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ

ໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ, 2 ຝ່າຍເປັນເອກະພາບຈະຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 2 ປະເທດອະນຸມັດຜ່ານໃນແຜນການຮ່ວມມືປີ 2025.
(ທີ່ການພົບປະ 2 ຝ່າຍ)

ຫວຽດນາມ ໜູນຊ່ວຍ ລາວ ສ້າງກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທີ່ບັນດາການພົບປະກັບການນຳກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 09 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດຕິດຕາມກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງ 2 ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ.

        ທີ່ການພົບປະ, 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ຢືນຢັນຄວາມປາດຖະໜາຢາກປັບປຸງ ແລະ ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ແລະ ກອງທັບ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ, 2 ຝ່າຍເປັນເອກະພາບຈະຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 2 ປະເທດອະນຸມັດຜ່ານໃນແຜນການຮ່ວມມືປີ 2025; ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ; ຮັກສາບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ຄື: ການພົວພັນແລກປ່ຽນນາຍທະຫານໜຸ່ມກອງທັບ 2 ປະເທດ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ…

        ທີ່ການພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານພົນໂທ ວົງຄຳ ພົມມະກອນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ປາດຖະໜາວ່າ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ລັດຖະບານ ລາວ ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນ, ມີບັນດາວິສາຫະກິດກອງທັບ ຫວຽດນາມ  ທີ່ລົງທຶນຢູ່ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນບັນດາຂົງເຂດ, ຄື: ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຫັນປະເທດຊາດເປັນດີຈີຕອນ, ໄປສະນີ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາທີ່ຍັງຄ້າງໄວ້ຢ່າງເຖິງທອງ ແລະ ວາງອອກທິດທາງຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍໃນປີ 2025.
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