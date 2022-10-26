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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ມີປະສິດທິຜົນໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ຜະລິດ, ມອບໂອນເຕັກໂນໂລຊີວັກຊິນ ແລະ ບັນດາຜະລິດຕະພັນການແພດຊີວະ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍການທູດວັກຊິນ ບັນລຸຜົນສຳເລັດ ແລະ ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວສັກວັກຊິນໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມານີ້
  ຫວຽດນາມ ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາ ການຜະລິດ ວັກຊິນ (ພາບ: baochinhphu.vn)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ມີບົດກ່າວຄຳເຫັນຕາມຮູບແບບຖ່າຍທຳວີດີໂອ ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຊີວະວິທະຍາໂລກ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ອະນາຄົດຂອງ ວັກຊິນ ແລະ ການແພດຊີວະ” ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ ສ ເກົາຫຼີ ໃນວັນທີ 25 – 26 ຕຸລາ. ໃນບົດຄຳເຫັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ແຜ່ລະບາດຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນໜັກໜ່ວງ, ຮອບດ້ານເຖິງທຸກໆປະເທດ. ໃນບັ້ນເຄື່ອນໄຫວຕ້ານໂລກລະບາດຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດດ້ວຍການສຳຜັດມີລັກສະນະທົ່ວໂລກ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີສາກົນ, ຍົກສູງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ; ທັງມີລັກສະນະທົ່ວປວງຊົນ, ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າກຳ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍການທູດວັກຊິນ ບັນລຸຜົນສຳເລັດ ແລະ ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວສັກວັກຊິນໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມານີ້. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ໂລກລະບາດໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມໂດຍພື້ນຖານ, ສ້າງພື້ນຖານເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ຟື້ນຟູໄວ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ 19 ແລະ ວິກິດການການແພດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມຕ້ອງການຍູ້ແຮງການຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາວັກຊິນ, ເຕັກໂນໂລຊີການແພດຊີວະ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊີວິດອິນຊີຂອງປະຊາຊົນ; ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດຮັບມືກັບບັນດາໂລກລະບາດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນແບບກະທັນຫັນ ແລະ ມີການຜັນແປທີ່ສັບສົນ”.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາ, ລົງທຶນ, ຜະລິດບັນດາປະເພດວັກຊິນ, ຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງການແພດຊີວະ; ພ້ອມທັງຢາກໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື, ໃນນັ້ນມີ ສ ເກົາຫຼີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ABD ​ລະ​ດົມ​ເງິນ​ຈຳ​ນວນ 135 ລ້ານ USD ເພື່ອ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ການຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມດ້ວຍ​ພາ​ຫະ​ນະໄຟ​ຟ້າ​ໃຫ້​ແກ່ ຫວຽດ​ນາມ

ABD ​ລະ​ດົມ​ເງິນ​ຈຳ​ນວນ 135 ລ້ານ USD ເພື່ອ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ການຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມດ້ວຍ​ພາ​ຫະ​ນະໄຟ​ຟ້າ​ໃຫ້​ແກ່ ຫວຽດ​ນາມ

ບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍມີ ກຳນົດເວລາແມ່ນ 7 ປີລວມມີ: ເງິນກູ້ຢືມ ຈາກ ADB 20 ລ້ານ USD, ບ້ວງບເງິນກູ້ຢືມຕ່າງໆທີ່ມີມູນຄ່າ 87 ລ້ານ USD ໂດຍ ADB ລະດົມເປັນປະທານຈັດສັນທຶນ ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບສິດ ແລະ ບ້ວງເງິນອຸປະຖຳບຸລິມະສິດມີມູນຄ່າ 28 ລ້ານ USD.
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