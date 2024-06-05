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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ໃກ້ຈະມີວັນມອບອະໄວຍະວະແຫ່ງຊາດ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜ່ານຜ່າການປະຕິບັດເຕັກນິກຜ່າຕັດໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ຕັບ, ຫົວໃຈ, ປອດ, ມ້າມ, ແກ້ວຕາ ແລະ ເປັນເຈົ້າການບັນດາເຕັກນິກດັ່ງກ່າວເປັນເວລາຫຼາຍປີ.
(ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຈິ່ນວັນທວນ)

ວັນທີ 03 ມິຖຸນາ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນວັນທວນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພວມສະເໜີໃຫ້ອົງການມີສິດອຳນາດ ຄັດເລືອກວັນໜຶ່ງໃນປີແມ່ນວັນມອບອະໄວຍະວະແຫ່ງຊາດ.

ກໍ່ຕາມທ່ານ ເຈິ່ນວັນທວນ ແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜ່ານຜ່າການປະຕິບັດເຕັກນິກຜ່າຕັດໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ຕັບ, ຫົວໃຈ, ປອດ, ມ້າມ, ແກ້ວຕາ ແລະ ເປັນເຈົ້າການບັນດາເຕັກນິກດັ່ງກ່າວເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ທົ່ວປະເທດໄດ້ປະຕິບັດການຜ່າຕັດອະໄວຍະວະໄດ້ເກືອບ 9.000 ລາຍ, ພິເສດ, ໃນ 2 ປີມໍ່ໆມານີ້, ແຕ່ລະປີຜ່າຕັດໄດ້ກວ່າ 1.000 ລາຍ, ຢືນອັນດັບທີ 1 ກ່ຽວກັບລາຍຜ່າຕັດ/ປີ ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ຜົນສຳເລດດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນກ່ຽວກັບລະດັບວິຊາຊີບ ແລະ ຈິດໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອຄົນເຈັບຂອງບັນດາພາລະກອນການແພດ, ສ້າງຄວາມຫວັງໃຫ້ບັນດາຄົນເຈັບຕ້ອງປ່ຽນອະໄວຍະວະ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກ​ານ​ເຈ​ລະ​ຈາ ຢູ່ Bonn (ເຢຍ​ລະ​ມັນ) ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ແກ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ COP29

ກ​ານ​ເຈ​ລະ​ຈາ ຢູ່ Bonn (ເຢຍ​ລະ​ມັນ) ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ແກ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ COP29

ນັບແຕ່ວັນທີ 3 ມິຖຸນາ, ກອງປະຊຸມກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 29 ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາແມ່ ຂອງສປຊ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP29) ເລີ່ມດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ Bonn, ເຢຍລະມັນ.
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