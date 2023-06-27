ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ IOM ສະໜັບສະໜູນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພາກພື້ນ ເພື່ອຍົກສູງສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ຊາວອົບພະຍົບ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນກ່ຽວກັບ “ການອົບພະຍົບ ແລະ ສຸຂະພາບສຳລັບຊາວອົບພະຍົບໃນ ອາຊຽນ” ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຶງດູດການນຳ, ນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກຮຽນຮູ້ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກຂະແໜງສາທາລະນະສຸກກວ່າ 160 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ເຂົ້າຮ່ວມແບບທາງໄກ ແລະ ເຊິ່ງໜ້າ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ ຈັດຂຶ້ນ, ດ້ວຍການໜູນຊ່ວຍຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ (IOM) ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO).
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນທິລຽນເຮືອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ກອງປະຊຸມສຳມະນານີ້ແມ່ນກາລະໂອກາດທີ່ດີໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ພ້ອມກັນສັງເກດສະພາບການຕົວຈິງ ແລະ ທ່າອ່ຽງອົບພະຍົບໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ, ກໍ່ຄືຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ຫວຽດນາມ ແລະ IOM ສະໜັບສະໜູນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ເພື່ອຍົກສູງສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ຊາວອົບພະຍົບ.
ສ່ວນທ່ານນາງ Park Mihyung, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ IOM ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ຊົມເຊີຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ IOM ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ຕາມທ່ານນາງ Park Mihyung ແລ້ວ, ໃນໂລກທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ພ້ອມກັບຄວາມຕ້ອງການໄປມາທີ່ນັບມື້ນັບສູງຂອງມະນຸດ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຢູ່ພາກພື້ນແມ່ນບັນດາປັດໄຈສຳຄັນ ເພື່ອຍົກສູງສຸຂະພາບ, ການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ແກ່ຊາວອົບພະຍົບ.