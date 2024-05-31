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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ EU ເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ທີ່ການປະຊຸມຂ່າວ, ທ່ານນາງ Myriam Ferran ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ EU; EU ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ເພື່ອບັນລຸລະດັບປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວລົງລະດັບ 0 ໃນປີ 2050.
ະນະກຳມະການ ເອີລົບ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນ ຟານຣາງ - ທາບຈ່າມ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ນິງທ້ວນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງ ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ໂດຍທ່ານນາງ Myriam Ferran, ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ກົມພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນຂອງຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ; ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຈັດການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຄະນະປະຕິບັດງານຂອງຄະນະກຳມະການເອີລົບ ແລະ ນັກຂ່າວບັນດາສຳນັກຂ່າວສານທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ EU ສຳລັບຍຸດທະສາດສູ່ປະຕູທົ່ວໂລກກໍ່ຄືບັນດານະໂຍບາຍເຊິ່ງ EU ໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແຂວງເພື່ອພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ທີ່ການປະຊຸມຂ່າວ, ທ່ານນາງ Myriam Ferran ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ EU; EU ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ເພື່ອບັນລຸລະດັບປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວລົງລະດັບ 0 ໃນປີ 2050. ພິເສດ, EU ໄດ້ ແລະ ພວມໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຫັນປ່ຽນພະລັງງານສະອາດ (JETP).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດປີ 2025

ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດປີ 2025

ທີ່ການເຮັດວຽກໃນຕອນບ່າຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຟັງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2022, ບົດລາຍງານອະພິປາຍ, ຮັບຟັງ, ດັດປັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ປຸກລະດົມອຸດສາຫະກຳ.
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