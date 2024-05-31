ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ EU ເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນ ຟານຣາງ - ທາບຈ່າມ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ນິງທ້ວນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງ ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ໂດຍທ່ານນາງ Myriam Ferran, ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ກົມພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນຂອງຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ; ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຈັດການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຄະນະປະຕິບັດງານຂອງຄະນະກຳມະການເອີລົບ ແລະ ນັກຂ່າວບັນດາສຳນັກຂ່າວສານທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ EU ສຳລັບຍຸດທະສາດສູ່ປະຕູທົ່ວໂລກກໍ່ຄືບັນດານະໂຍບາຍເຊິ່ງ EU ໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແຂວງເພື່ອພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ທີ່ການປະຊຸມຂ່າວ, ທ່ານນາງ Myriam Ferran ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ EU; EU ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ເພື່ອບັນລຸລະດັບປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວລົງລະດັບ 0 ໃນປີ 2050. ພິເສດ, EU ໄດ້ ແລະ ພວມໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຫັນປ່ຽນພະລັງງານສະອາດ (JETP).