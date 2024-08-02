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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ ແບ່ງປັນວິໄສທັດລວມ, ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດໃໝ່

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫວຽດນາມ ສຸມໃສ່ປະຕິບັດ 6 ນະໂຍບາຍ, ໃນນັ້ນ, ມີນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ
  (ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ມີບົດກ່າວປາໄສທີ່ສະພາບັນດາບັນຫາໂລກຂອງ ອິນເດຍ)  

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ອິນເດຍ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 01 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ມີບົດກ່າວປາໄສ “ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ - ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ແລະ ທົ່ວໂລກ”, ທີ່ສະພາບັນດາບັນຫາໂລກຂອງ ອິນເດຍ (ICWA).

ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງທິດສະດີກ່ຽວກັບແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫວຽດນາມ ສຸມໃສ່ປະຕິບັດ 6 ນະໂຍບາຍ, ໃນນັ້ນ, ມີນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນເປັນຫຼາຍທິດ, ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ເປັນເພື່ອນມິດ, ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ແມ່ນສະມາຊິກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ເພື່ອເປົ້າໝາຍສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມືພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ; ປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດ “ການທູດໄມ້ໄຜ່”.

ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບວິໄສທັດ, ການກຳນົດທິດ, ມາດຕະການແກ້ໄຂຈຸດສຸມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ຫວຽດນາມ ສຸມໃສ່ປະຕິບັດຢ່າງຄົບຊຸດ, ມີປະສິດທິຜົນບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂ, ຄື: ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ; ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ, ທັນສະໄໝ; ເອົາໃຈໃສ່ການຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ; ປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຍູ້ແຮງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ…

ກ່ຽວກັບການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງແນວແນ່ຕໍ່ແງ່ຫວັງອັນສົດໃສຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຈະສືບຕໍ່ “ແຕກດອກອອກຜົນພາຍໃຕ້ທ້ອງຟ້າແຫ່ງສັນຕິສຸກ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ກາ​ນາ​ດາ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ກາ​ນາ​ດາ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ສິງຫາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Shawn Steil ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ການາດາ ແລະ ທ່ານ Choi Youngsam ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ການາດາ Shawn Steil, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ການາດາ ເປັນສຳຄັນ, ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ ການາດາ ຜັນຂະຫຍາຍຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງການນຳສອງປະເທດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ-ການາດາ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ ບົນພື້ນຖານຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Shawn Steil ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການາດາ ຖືການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ ໃນຍຸດທະສາດຂອງ ການາດາ ທີ່ມີຕໍ່ພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ-ປາຊີຟິກ, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜັບສະໜູນບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ໃນໂຄງປະກອບພາກພື້ນ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ ຫວຽດນາມ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ເກົາຫຼີ Choi Youngsam, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງທ່ານ
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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