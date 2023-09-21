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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ຮ່ວມມືໃນບັນດາເສົາຄ້ຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ໄດ້ທົບທວນຄືນປະຫວັດສາດແຫ່ງການການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ.
(ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ກັນຍາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ສະຖາບັນສັນຕິພາບ ອາເມລິກາ,  ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 78 ປີແຫ່ງວັນຊາດປະເທດສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ (1945 – 2023) ແລະ ຊົມເຊີຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໂດຍສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ຈັດຂຶ້ນ.

ທີ່ພິທີ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ໄດ້ທົບທວນຄືນປະຫວັດສາດແຫ່ງການການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ, ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດມີບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງຍາວໄກ ນັບແຕ່ເມື່ອຫັນການພົບພັນດ້ານການທູດເປັນປົກກະຕິ (1995) ມາຮອດປະຈຸບັນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນ 10 ເສົາຄ້ຳຂອງຂອບເຂດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 – 11 ກັນຍາ ທີ່ຜ່ານມາໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ບັນດາຜູ້ແທນ ອາເມລິກາ ຊົມເຊີຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄປຢ້ຽມຢາມ ອາເມລິກາ ແລະ ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ 2 ຝ່າຍທີ່ບັນລຸປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງ. ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ຢືນຢັນວ່າ ທັງພັກ ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ພັກສາທາລະນະ ໄດ້ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ, ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ “ເຂັ້ມແຂງ, ເປັນເອກະລາດ, ຮັ່ງມີ ແລະ ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ”.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈໍາ ຫວຽດນາມ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈໍາ ຫວຽດນາມ

ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ສະໜັບສະໜູນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງລາວ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະຊາຊົນ ລາວ ຈະສືບຕໍ່ຍາດໄດ້ຜົນງານໃໝ່ໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າອີກ.
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