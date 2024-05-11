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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ

ຫວຽດນາມ ຈະຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືໃຫ້ແທດຈິງລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ອັງກິດ ບົນຖານະຕຳແໜ່ງເປັນປະເທດປະສານງານການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອັງກິດ, ໄລຍະ 2024 – 2027.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ (ພາບປະກອບ: TTXVN)

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ໃນວິວັດການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ກ້າວໜ້າຂ້າມປາຊີຟິກ (CPTPP). ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຢືນຢັນຄືດັ່ງກ່າວທີ່ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແລະ ພັດທະນາ ອັງກິດ David Cameron, ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ພຶດສະພາ. ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືໃຫ້ແທດຈິງລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ອັງກິດ ບົນຖານະຕຳແໜ່ງເປັນປະເທດປະສານງານການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອັງກິດ, ໄລຍະ 2024 – 2027.

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ David Cameron ຢືນຢັນວ່າ, ອັງກິດ ຖືເປັນສຳຄັນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ຫວຽດນາມ; ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ, ອັງກິດ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ; ທ່ານສະເໜີໃຫ້ 2 ປະເທດສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບບັນຫາອົບພະຍົບ, ຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າອອກເມືອງ, ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການອົບພະຍົບແບບເສລີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ມະ​ຕິ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ ກາຍ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິ​ກ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ມະ​ຕິ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ ກາຍ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິ​ກ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ປ່ອນບັດຮັບຮອງເອົາມະຕິສະບັບດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍຈຳນວນບັດສະໜັບສະໜູນບັນລຸອັດຕາຂາດຂັ້ນ 143 ບັດ, ບັດຄ້ານ 9 ບັດ ແລະ ບັດຂາວ 25 ບັດ.
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