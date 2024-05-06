ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ຝລັ່ງ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ເນັ້ນຫນັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານ Sébastien Lecornu, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກອງທັບ ຝລັ່ງ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດສອງຝ່າຍ ແລະ ຢັ້ງຢືນ: ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ຝລັ່ງ.
ຕາມທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງແລ້ວ, ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ຝລັ່ງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ພັດທະນາທັງລວງກວ້າງ ແລະລວງເລິກ, ເປັນຫລາຍຮູບແບບໃນຫລາຍຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນ ມີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ. ທ່ານສະເຫນີ: ໄລຍະຈະມາເຖິງ ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ສຸມໃສ່ເຂົ້າໃນບັນດາຂົງເຂດ; ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ, ອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ… ສອງຝ່າຍຕັ້ງຫນ້າປຶກສາຫາລືນຳກັນເພື່ອເປັນເອກະພາບໂດຍໄວກ່ຽວກັບໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ຝລັ່ງ ໄລຍະ 2025- 2028
ທາງຝ່າຍຝລັ່ງ, ທ່ານ Sébastien Lecornu, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກອງທັບ ຝລັ່ງ ໄດ້ເນັ້ນຫນັກຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມືແບ່ງປັນຄວາມຊົງຈຳປະຫວັດສາດ, ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫລັງຈາກສົງຄາມລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ສະແດງຄວາມປາດຖະຫນາຢາກໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດນັບມື້ນັບໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ, ສົມກັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ຝລັ່ງ.