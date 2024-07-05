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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະລາວ ແບ່ງປັນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ. ທ່ານ ປອ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາ.
  ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ. (ພາບ: ໜັງສືພິມເອເລັກໂຕຣນິກ ລັດຖະບານ)  

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ແບ່ງປັນເລື່ອງປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມລັດຖະທຳມະນູນ ແມ່ນວຽກງານສຳຄັນຍິ່ງຂອງແຕ່ລະປະເທດ; ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທັດສະນະຊີ້ນຳຂອງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ໃນການປັບປຸງ,ເພີ່ມເຕີມລັດຖະທຳມະນູນ;ສະພາບການກໍ່ສ້າງ, ປະກາດໃຊ້ລັດຖະທຳມະນູນ; ແນວຄິດ, ການນຳນົດທິດຂອງພັກໃນການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມລັດຖະທຳມະນູນ; ການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະນຳເອົາລັດຖະທຳມະນູນເຂົ້າປະຕິບັດໃນຊີວິດ

ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ ເນັ້ນຫນັກຢ່າງແຮງບັນດາບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ ຊື່ງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແບ່ງປັນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນບັນດາບົດຮຽນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນສຳລັບຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນປີ 2015 ຂອງລາວ.ເລື່ອງໝູນໃຊ້ບົດຮຽນປະສົບກັນກ່ຽວກັບການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນຂອງຫວຽດນາມ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ວຽກງານປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນປີ 2015 ຂອງລາວ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນອຸດົມສົມບູນ, ເຄັ່ງຄັດກວ່າ, ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນກົງຈັກຂອງພັກ, ລັດ ຂອງ ລາວ, ຮັບປະກັນການຮັບໃຊ້ສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຍຸຕິທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ລາວ ຢ່າງແທ້ຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ລາ​ວ​ດຳ​ລົງ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ປະ​ທານ AIPA ຄັ້ງ​ທີ 45

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ລາ​ວ​ດຳ​ລົງ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ປະ​ທານ AIPA ຄັ້ງ​ທີ 45

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ລາວ), ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຄັກດິ້ງໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ.
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