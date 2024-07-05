ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະລາວ ແບ່ງປັນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ
ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ແບ່ງປັນເລື່ອງປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມລັດຖະທຳມະນູນ ແມ່ນວຽກງານສຳຄັນຍິ່ງຂອງແຕ່ລະປະເທດ; ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທັດສະນະຊີ້ນຳຂອງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ໃນການປັບປຸງ,ເພີ່ມເຕີມລັດຖະທຳມະນູນ;ສະພາບການກໍ່ສ້າງ, ປະກາດໃຊ້ລັດຖະທຳມະນູນ; ແນວຄິດ, ການນຳນົດທິດຂອງພັກໃນການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມລັດຖະທຳມະນູນ; ການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະນຳເອົາລັດຖະທຳມະນູນເຂົ້າປະຕິບັດໃນຊີວິດ
ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ ເນັ້ນຫນັກຢ່າງແຮງບັນດາບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ ຊື່ງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແບ່ງປັນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນບັນດາບົດຮຽນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນສຳລັບຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນປີ 2015 ຂອງລາວ.ເລື່ອງໝູນໃຊ້ບົດຮຽນປະສົບກັນກ່ຽວກັບການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນຂອງຫວຽດນາມ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ວຽກງານປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນປີ 2015 ຂອງລາວ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນອຸດົມສົມບູນ, ເຄັ່ງຄັດກວ່າ, ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນກົງຈັກຂອງພັກ, ລັດ ຂອງ ລາວ, ຮັບປະກັນການຮັບໃຊ້ສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຍຸຕິທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ລາວ ຢ່າງແທ້ຈິງ.