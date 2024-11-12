ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແມ່ນຈຸດນັດພົບ “ມີໜຶ່ງບໍ່ມີສອງ” ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອິນເດຍ
ໜັງສືພິມ economictimes ຂອງ ອິນເດຍ ຖືວ່າ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນຈຸດນັດພົບມີໜຶ່ງບໍ່ມີສອງ ພວມດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກຊາວ ອິນເດຍ. ຈຳນວນການຈອງບ່ອຍໄປທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຂອງບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ອິນເດຍ ຈຳນວນໜຶ່ງໃນປີນີ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 500% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2019, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງກໍ່ພວມຊອກຫາວິທີເພື່ອສະໜອງຫຼາຍທາງເລືອກກວ່າ, ກໍຄືເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດ.
ທ່ານ Rajeev Kale, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Thomas Cook (ສາຂາປະຈຳ ອິນເດຍ), ຖືວ່າ ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວຈາກ ອິນເດຍ ມາທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 500% ອາດຍ້ອນຄວາມສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາຖ້ຽວບິນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ ຫວຽດນາມ ດຶງດູດຫຼາຍກຸ່ມແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ທ່ານ Raj Rishi Singh, ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍການຕະຫຼາດ, ທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ MakeMyTrip, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນປີຜ່ານມາ, ຈຳນວນຜູ້ຄົ້ນຫາກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 17%.
ສ່ວນທ່ານ SD Nandakumar, ປະທານບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ SOTC Travel, ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳບັນດາການຄົ້ນຫາໃໝ່ມາໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອິນເດຍ, ນັບແຕ່ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ, ອາຫານການກິນ, ທຳມະຊາດ, ການຊື້ເຄື່ອງຂອງ.