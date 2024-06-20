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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ ລັດເຊຍ ຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເພື່ອຢືນຢັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານໃນລະດັບສູງລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ແລະ ການຢືນຢັນຄືນໃໝ່ບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາເຄົາລົບບັນດາຫຼັກການພັດທະນາຂອງທັງ 2 ປະເທດ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin (ພາບ: AA/TTXVN)

 

ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໃນຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ; ໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງວ່າ ຈະສ້າງກຳລັງໜູນດ້ານການເມືອງໃຫ້ແກ່ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ. ຕາມທ່ານນາງ Anna Kireeva, ຮອງສາດສະດາຈານວິຊາສະເພາະຝ່າຍຕາເວັນຕົກວິທະຍາ, ສັງກັດສະຖານບັ້ນຄົ້ນຄວ້າສາກົນ, ມະຫາວິທະຍາດໄລພົວພັນຕ່າງປະເທດ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ) ແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເພື່ອຢືນຢັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານໃນລະດັບສູງລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ແລະ ການຢືນຢັນຄືນໃໝ່ບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາເຄົາລົບບັນດາຫຼັກການພັດທະນາຂອງທັງ 2 ປະເທດ. ທ່ານນາງເນັ້ນໜັກວ່າ, ປະຈຸບັນແມ່ນຈຸດເວລາສຳຄັນເມື່ອ ລັດເຊຍ ພວມສ້າງໂຄງປະກອບການພົວພັນເສດຖະກິດການຕ່າງປະເທດຄືນໃໝ່. ໃນຂະນະນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດພວມພັດທະນາ, ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດພວມພັດທະນາ ແລະ ສາມາດນຳມາເຊິ່ງບັນດາກາລະໂອກາດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ ລັດເຊຍ ໃນແງ່ມູມ 2 ຝ່າຍ, ການຜະລິດ, ຂຸດຄົ້ນຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ… ກົງກັນຂ້າມ, ລັດເຊຍ ສາມາດສະໜອງໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ, ກໍ່ສ້າງນະຄອນອັດສະລິຍະ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຂດຕົວເມືອງ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ສຳລັບ ລັດເຊຍ ແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ກໍຄືເປັນການຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນບຸລິມະສິດສູງກວ່າໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ລັດເຊຍ ເວົ້າລວມ ແລະ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ເຂດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ອວຍ​ພັນ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ອາ​ວຸ​ໂສ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ອວຍ​ພັນ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ອາ​ວຸ​ໂສ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 99 ປີແຫ່ງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ (21/6/1925-21/6/2024) ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມິຖຸນາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ນັກຂ່າວອາວຸໂສຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
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